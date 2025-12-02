كشفت الهيئة العربية للتصنيع، خلال فعاليات معرض الدفاع الدولي إيديكس 2025، عن مجموعة من الطائرات والمركبات الأرضية المسيرة التي تمثل أحدث الابتكارات في تكنولوجيا المراقبة والقتال.

- المسيرة حمزة 1

الطائرة المسيرة الرائدة في الإقلاع والهبوط العمودي، مصممة لمهام حيوية تشمل مراقبة الحدود والسواحل، تحديد أهداف المدفعية، البحث والإنقاذ، مكافحة التهريب والإرهاب، والأمن العام.

كما يمكن تجهيزها للطيران المسلح الانتحاري أو للاستطلاع، وتعمل على مدى 80 كيلومترًا، مع تحليق يصل حتى 6 ساعات، وارتفاع تشغيلي 8 آلاف قدم، وأقصى ارتفاع عمودي 11 ألف قدم.

وتستطيع المسيرة "حمزة 1" حمل 3 كيلوجرامات من أجهزة الاستشعار، بما في ذلك كاميرات نهارية وليلية، ومحدد مدى بالليزر. بلغت أبعادها 4 أمتار طول الجسم، و2 متر عرضًا، بنظام دفع يجمع بين محرك كهربائي ومحرك بنزين، بسرعة قصوى تتراوح بين 80 و85 كيلومترًا في الساعة.

- المسيرتان جبار 150 وجبار 200 للطيران بعيد المدى

جاء تصميم "جبار 150" بالتعاون المصري-التركي، بمدى 1500 كيلومتر، وتحليق يصل حتى 10 ساعات، ووزن إقلاع 150 كيلوجرامًا، وطول 3 أمتار.

أما "جبار 200"، فتحلق حتى 14 ساعة، بوزن إقلاع 200 كيلوجرام وطول 3.05 متر.

وشملت السرعة القصوى لكلتا الطائرتين 200 كيلومتر في الساعة.