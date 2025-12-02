محافظ أسوان يتفقد لوحة توزيع كهرباء فارس بكوم أمبو بتكلفة 25 مليون جنيه

تفقد اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، مشروع لوحة توزيع وإحلال وتجديد شبكة الكهرباء بقرية فارس بمركز كوم أمبو، والذي بلغت نسبة تنفيذه 100%، وتم تنفيذه بواسطة جهاز التعمير بتكلفة تقديرية تصل إلى 25 مليون جنيه، وتشغيله التجريبي لخدمة أكثر من 15 ألف نسمة.

وخلال جولته، برفقة اللواء ياسر عبد الشافي، معاون المحافظ، والمهندس حسين نبيل، مدير الكهرباء بجهاز التعمير، وسمير سعد، رئيس المدينة، أكد المحافظ على أهمية لوحة التوزيع في التغلب على المشاكل الدورية عبر الكابلات البحرية الرابطة بين قرية فارس ومحطة محولات كلابشة، وتحقيق العوائد الإيجابية فور التشغيل الكامل لخدمة أهالي القرية بالشكل المطلوب.

حرص المحافظ على الاستفسار عن مكونات لوحة الكهرباء بفارس، التي تقع على مساحة 250 مترا مربعا لخدمة القرية وتوابعها، وتتكون من طابقين؛ يشمل الطابق الأول خلايا الموزع وغرفة البطاريات وغرفة محول الخدمة وغرفة الملاحظ، أما الطابق الثاني فيضم طابقا إداريا لموظفي الكهرباء مكونا من 8 مكاتب.

وتتألف شبكة موزع كهرباء فارس من 17 خلية داخل شبكة كهربائية متكاملة، بواقع 4 خلايا دخول من محطة محولات فارس، و10 خلايا خروج لتغذية القرية ونجوعها وتوابعها، وخلية ربط، وخلية مواءمة، وخلية خدمة.

وقد استفادت القرية بالكامل من الربط الحلقي (التغذية الأساسية والبديلة)، كما تم إحلال وتجديد 35 محولا بقدرات مختلفة، وإحلال وتجديد 670 عمود جهد منخفض متهالك، بالإضافة إلى إحلال وتجديد 160 كيلو متر موصلات منخفضة غير معزولة بموصلات معزولة، وتركيب 1100 كشاف إنارة بالقرية، إلى جانب تركيب 80 كيلو متر كابلات جهد متوسط لضمان الربط الحلقي والتغذية البديلة بالشكل المطلوب.