أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، فوز القائمة الوطنية من أجل مصر في قطاعي القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وشرق الدلتا بعد حصولها نسبة أعلى من الـ5% المشترطة بفوزها بالقانون.

وأعلن رئيس الهيئة، خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الهيئة لإعلان نتيجة المرحلة الثانية، عن حصول القائمة الوطنية في قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا على الأصوات كالتالي:

- عدد المقيدين ومن يحق لهم الانتخاب 26 مليونا و58 ألفا و246 صوتا.

- عدد من أدلوا بأصواتهم 4 ملايين و288 ألفا و157 صوتا، بنسبة 16.46%.

- عدد الأصوات الصحيحة 3 ملايين و376 ألفا و53 صوتا.

- عدد الأصوات الباطلة 912 ألفا و104 أصوات.

- عدد الأصوات التي انتخبت القائمة 2 مليون و857 ألفا و398 صوتا بنسبة 10.97%.

- عدد الأصوات التي لم تنتخب القائمة 518 ألفا و655 صوتا بنسبة تعادل 1.99%.

أما بقطاع دائرة شرق الدلتا فكانت النتيجة كالتالي:

- عدد الناخبين المقيدين بالدائرة 8 ملايين و553 ألفا و745 صوتا.

-عدد من أدلوا بأصواتهم في الانتخابات، مليون و702 ألف و174 صوتا.

-عدد الأصوات الصحيحة مليون و329 ألفا و358 صوتا.

-عدد الأصوات الباطلة 372 ألفا و816 صوتا.

-عدد الأصوات التي انتخبت القائمة مليون و87 ألفا و186 صوتا بنسبة تعادل 12.71%.

-عدد الأصوات التي لم تنتخب القائمة 242 ألفا و172 صوتا بنسبة 2.83%.

وتنافس في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 1316 مرشحا على النظام الفردى، للفوز بـ141 مقعدا، وقائمة وحيدة بقطاعي القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وشرق الدلتا.

وأجريت الانتخابات في 73 دائرة انتخابية في الـ 13 محافظة، وبلغ عدد اللجان الفرعية بها 5287 لجنة، فيما بلغ عدد الناخبين المقيدين بها ولهم حق التصويت 34 مليونا و611 ألفا و991 ناخبا.

وتشمل المرحلة الثانية محافظات: القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء.

أما على نظام القائمة والمخصص لها 142 مقعداً، فترشحت عليها قائمة واحدة هي الوطنية من أجل مصر، في دائرتين مخصصتين للقوائم وهما قائمة قطاع شرق الدلتا بعدد 40 مقعدا، وقائمة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا بعدد 102 مقعد.