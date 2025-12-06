ترامب يشكر علييف وباشينيان على ترشيحهما له لجائزة نوبل للسلام

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

شكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، على تقديمهما طلبا مشتركا لترشيحه لنيل جائزة نوبل للسلام.

وذكر بيان صادر عن الرئاسة الأذربيجانية، السبت، أن ترامب بعث رسالة إلى علييف أعرب فيها عن امتنانه لهذا الترشيح.

وقال ترامب في رسالته: "أشكركم أنتم ورئيس الوزراء باشينيان على رسالتكما المشتركة لترشيحي لجائزة نوبل للسلام. أتقدم بوافر الامتنان لهذا الشرف الذي يمنحنا الإلهام لمواصلة مهمتنا المهمة".

وأضاف: "بصفتي رئيس الولايات المتحدة، فإنني مصمم على إنهاء النزاعات في العالم وتحقيق السلام والازدهار لجميع الشعوب. وبفضل شراكتكم المستمرة، سنحقق ما يبدو مستحيلا".

يُذكر أن علييف وباشينيان أعلنا خلال القمة الثلاثية التي استضافها ترامب بالبيت الأبيض في 8 أغسطس الماضي، أنهما سيقدمان طلبا مشتركا لترشيح الرئيس الأمريكي لجائزة نوبل للسلام، وذلك بعد توقيع أولي لمسودة اتفاق يهدف لإحلال السلام بين أذربيجان وأرمينيا.