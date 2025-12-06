إندونيسيا تعتزم شراء 200 مروحية لأغراض الدفاع ومكافحة الكوارث

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، خطة لشراء ما يصل إلى 200 مروحية العام المقبل لتعزيز الوضع الدفاعي للبلاد وتحسين جاهزية البلاد لمكافحة الكوارث الطبيعية، حسبما ذكرت وكالة أنباء "أنتارا" الإندونيسية.

ولفت إلى أن الخطر المرتفع لتعرض البلاد للكوارث بسبب موقعها على الحزام الناري، مشيرا إلى الجهود الجارية لمكافحة الكورث بعد وقوع فيضانات وانزلاقات أرضية في سومطرة.

وذكر برابوو، في جاكرتا: "لقد تسلمنا خمس مروحيات جديدة الأسبوع الجاري، ويواصل العدد الارتفاع. لقد أمرت مساعدي أن يشتروا 200 مروحية بدءا من يناير المقبل".

وبعث بتعازيه للسكان المتضررين بعد الكوارث واسعة النطاق، وصرح بأن إندونيسيا ما زالت أمة قوية قادرة على تجاوز الأزمات عبر العمل الجماعي والحشد السريع.