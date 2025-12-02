الأمين العام لحلف الناتو يتوقع نجاح مبادرة السلام الأمريكية لأوكرانيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، اليوم الثلاثاء، إنه متفائل بأن المبادرة التي تقودها الولايات المتحدة لإنهاء حرب روسيا في أوكرانيا ستنجح في نهاية الأمر.

وقال روته، للصحفيين في بروكسل: "أنا واثق من أن هذه الجهود المستمرة ستعيد السلام في أوروبا في نهاية المطاف".

وأكد أنه مع استمرار روسيا في مهاجمة أوكرانيا، لا تزال كييف تعتمد على المساعدات العسكرية.

وتابع: "أتوقع أن يعلن الحلفاء عن مساهمات جديدة في الأيام المقبلة"، في إشارة إلى مبادرة تمويل قائمة متطلبات أوكرانيا ذات الأولوية.

وينص نظام التمويل على بيع ذخيرة وأسلحة مصنعة في الولايات المتحدة إلى الحلفاء الأوروبيين وكندا، والذين سيقدمونها بدورهم إلى أوكرانيا.

وقد قامت ألمانيا بالفعل بتمويل حزمة أسلحة بقيمة 500 مليون دولار وأعلنت مؤخرا عن تقديم 150 مليون يورو أخرى (174 مليون دولار) للمبادرة.

وقال روته: "بينما نعمل من أجل السلام، لا يمكننا أن ننسى هجمات روسيا الوحشية المتزايدة ضد أوكرانيا".

وأشار إلى أن روسيا تهاجم بشكل منهجي البنية التحتية المدنية وتحرم الأوكرانيين من التدفئة والكهرباء مع بداية فصل الشتاء.

وجاءت تصريحات "روته" قبل يوم من انعقاد اجتماع وزراء خارجية دول حلف الناتو في بروكسل.

ولا ترى الإدارة الأمريكية ضرورة لحضور وزير الخارجية ماركو روبيو اجتماع وزراء خارجية الحلف المخطط له منذ فترة، على الرغم من استمرار المحادثات حول حل سلمي محتمل للحرب في أوكرانيا.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، أمس الاثنين: "لقد حضر الوزير روبيو بالفعل عشرات الاجتماعات مع حلفاء الناتو، ومن غير العملي توقع حضوره في كل اجتماع".

ويشارك نائب وزير الخارجية كريستوفر لاندو في المباحثات المقررة غدا الأربعاء، والتي ستركز على استمرار الدعم لأوكرانيا.

وكان من المقرر أن يكون روبيو في واشنطن لمهام أخرى بالبيت الأبيض اليوم الثلاثاء.

ويعد تخلف وزير خارجية أمريكي عن اجتماعات رسمية للناتو أمرا غير مألوف للغاية.

وقالت المتحدثة السابقة باسم الناتو أوانا لونجيسكو، على منصة إكس: "لا أتذكر حدوث شيء كهذا في التاريخ الحديث"، مشيرة إلى أن غيابه سيرسل إشارة خاطئة، خاصة في وقت يتطلب التنسيق الوثيق مع الحلفاء الأوروبيين بشأن أوكرانيا.

ويبدو أن سبب قرار الولايات المتحدة يعود جزئيا إلى أن بعض المسئولين يرون أن الناتو يشكل عقبة أمام تنفيذ مبادرة الرئيس دونالد ترامب الأخيرة لإنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا بنجاح.