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السعودية: الممارسات الإسرائيلية تقوض جهود السلام الدولية

وزارة الخارجية السعودية
وزارة الخارجية السعودية
الرياض - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 3 يناير 2023 - 2:11 م | آخر تحديث: الثلاثاء 3 يناير 2023 - 2:11 م

أعربت وزارة الخارجية السعودية، عن تنديد وإدانة المملكة "للممارسات الاستفزازية التي قام بها أحد المسؤولين الإسرائيليين باقتحام باحات المسجد الأقصى الشريف".

وعبرت الوزارة، في بيان، أوردته وكالة الأنباء السعودية ( واس) اليوم الثلاثاء، عن "أسف المملكة لما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلية من ممارسات تقوض جهود السلام الدولية وتتعارض مع المبادئ والأعراف الدولية في احترام المقدسات الدينية".

وجددت وزارة الخارجية السعودية في بيانها التأكيد على "موقف المملكة الراسخ بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق، ودعم جميع الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال والوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بما يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".


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