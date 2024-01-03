أسطورة ليفربول يثير الجدل حول مستقبل صلاح مع الفريق

عاد جون بارنز، أسطورة ليفربول، للحديث عن رفض محمد صلاح، نجم وهداف الفريق الحالي لفكرة الانتقال إلى الدوري السعودي، خلال منافسات الموسم المقبل.

إدارة ليفربول رفضت عروضًا مغرية من اتحاد جدة في الصيف الماضي للتعاقد صلاح، لكن ذكرت تقارير بأن الأندية السعودية تخطط لتكرار محاولة التوقيع مع الفرعون في الصيف المقبل.

وقال جون بارنز في تصريحات نقلتها شبكة «ليفربول إيكو»: «إذا جاء السعوديون وعرضوا 200 مليون جنيه إسترليني على صلاح.. ماذا سنفعل؟ إنه سيبلغ قريبا 32 عامًا».

وأضاف: « هل سيكون جيدا في العام المقبل؟ إذا نظرنا من وجهة نظر صلاح، فإنه من يجب أن يقرر ما يريد القيام به».

وأتم: «حقيقة أن صلاح لم يذهب إلى الدوري السعودي عندما بدا أن الجميع ذاهب إلى هناك، يمنحه الحق في اتخاذ أي قرار خلال الصيف المقبل».

وجدد صلاح عقده مع ليفربول في الموسم الماضي لمدة 3 سنوات، حيث يرتبط مع الريدز بعقد ينتهي في صيف 2025.