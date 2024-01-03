علقت الإعلامية لميس الحديدي على تعديل عدد من القطاعات الحكومية والخاصة أسعار خدماتها ومنتجاتها بالتزامن مع بدء العام الجديد 2024.

وأشارت خلال تقديم برنامج «كلمة أخيرة» المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الثلاثاء، إلى تعديل أسعار شرائح استهلاك الكهرباء وتذاكر مترو الأنفاق والقطارات وخدمات الإنترنت الأرضي والهوائي والمكالمات الهاتفية، إضافة إلى ارتفاع أسعار منتجات شركات الأسمنت والحديد والزيوت.

وقالت: «أي حاجة أنت معدي عليها زادت موجة من رفع الأسعار.. السنة داخلة علينا برجلها الشمال مش داخلة علينا برجلها اليمين أبدًا» حسب تعبيرها، موضحة أن «موجة ارتفاع الأسعار» تعد متوقعة لأهل الاختصاص بالشأن الاقتصادي في ضوء عدة عوامل تتعلق باستمرار مستويات التضخم والخلل بسعر الصرف.

ووجهت رسالة قائلة: «بالراحة علينا شوية يا حكومة بلاش الدخلة العنيفة دي بتاعت السنة»، موضحة أن المواطن بحاجة إلى المزيد من ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻞ والإيضاح ﻟﻸسئلة المطروحة عن الموقف من الوضع الاقتصادي.

وأضافت أن الاستمرار بالسياسيات الاقتصادية الحالية من شأنه أن يؤدي إلى «نفس النتائج.. لن تختلف» مشددة على ضرورة تبني رؤية اقتصادية شاملة وواضحة وبرنامج تنفيذي بتوقيت زمني محدد لمعالجة الموقف الراهن.