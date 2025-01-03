مطار شرم الشيخ يشهد هبوطا آمنا لطائرة روسية عقب طلب عودتها لوجود عطل فني مفاجئ

شهد مطار شرم الشيخ الدولي مساء اليوم الجمعة هبوطًا اضطراريًا آمنًا لطائرة تابعة لشركة "يورال إير" الروسية من طراز "إيرباص A321"، حيث كانت متجهة من مطار شرم الشيخ إلى مطار يكاترينبرج بروسيا وعلى متنها 236 راكبًا.

جاء ذلك عقب تلقي بلاغ من قائد الطائرة بوجود عطل فني في أحد المحركات بعد إقلاعها بعشر دقائق، حيث طلب فورًا من برج المراقبة الجوية الهبوط اضطراريًا. وقام برج المراقبة بإبلاغ غرفة العمليات لتفعيل خطة الطوارئ المُتبعة بالمطار، لاتخاذ جميع التدابير الاحترازية اللازمة للتعامل مع مثل هذه الحالات الطارئة.

كما تم التنسيق مع كافة الجهات المعنية العاملة بالمطار، وتم تشكيل غرفة لإدارة الأزمات بالتعاون مع مركز العمليات المتنقل، مع تواجد سيارات الإطفاء والإنقاذ. بالإضافة إلى توفير جميع المستلزمات الضرورية لمواجهة الأحداث الطارئة.

وفي تمام الساعة 16:55 مساءً، تمكنت الطائرة من الهبوط بسلام على أرض المطار، حيث تم توجيهها إلى الموقع المُخصص وتم نقل جميع الركاب بسلام إلى صالة السفر الدولي. وقامت الفرق الفنية المختصة بإجراء الفحص اللازم لتحديد سبب العطل وتنفيذ إجراءات الإصلاح المطلوبة.

وتؤكد إدارة مطار شرم الشيخ الدولي جاهزيتها الكاملة واستعدادها التام للتعامل مع الحالات الطارئة وفقًا لأعلى معايير الأمن والسلامة الدولية.

كما أشادت الإدارة بسرعة الأداء والتنسيق الفعال بين جميع الجهات العاملة بالمطار، مما ساهم في إدارة الأزمة بكفاءة عالية وضمان سلامة الركاب والطائرة.