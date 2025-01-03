الحوثيون يعلنون تنفيذ عمليتين في يافا المحتلة

قال المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثيين في اليمن، العميد يحيي سريع، إنهم نفذوا عمليتين عسكريتين ضد هدفين للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة.

وأوضح المتحدث باسم الحوثيين أن "العملية الأولى نفذت بصاروخ باليستي فرط صوتي من نوع فلسطيني 2 أصاب هدفه بدقة"، بحسب شبكة الجزيرة نت الإخبارية.

وأضاف أن "العملية الثانية أصابت هدفا عسكريا للعدو في يافا المحتلة بطائرة بدون طيار".

ويوم الثلاثاء، أفادت صحيفة "تايمز" البريطانية بأن إسرائيل تستعد للحرب على الحوثيين، موضحة أنه في حين ساءت أوضاع حركة حماس وحزب الله اللبناني، يستعد جيش الاحتلال الإسرائيلي لتكثيف هجماته على آخر جماعة موالية لإيران.

وأضافت الصحيفة البريطانية أنه لفترة قصيرة، بينما وقع لبنان وإسرائيل اتفاق لوقف إطلاق النار قبل أكثر من شهر، بدا أن الشرق الأوسط ابتعد عن حافة حرب شاملة.

ومع ذلك، تدرس إسرائيل الآن معركتها التالية ضد آخر جماعة موالية لإيران، ألا وهي جماعة الحوثيين في اليمن.

ونقلت صحيفة التايمز عن مصدر أمني إسرائيلي قوله "ندخل الآن بشكل كامل في حرب مع الحوثيين"، وأكد أن هناك خطة بخطوات تصعيدية ضد الحوثيين، وتحدث عن "نية مؤكدة من جانب إسرائيل وشركائها الدوليين لمواجهة الحوثيين بشكل كامل"