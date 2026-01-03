القبض على المتهم بإنهاء حياة عامل دليفري خلال فضه مشاجرة في عين شمس

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على المتهم بإنهاء حياة عامل دليفري أثناء محاولته فض نزاع بين المتهم وآخرين بمنطقة عين شمس.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من مستشفى، يفيد باستقبال الطوارئ لشاب، تعرض لطعنات نافذة في الصدر، وتوفي على إثرها في الحال.

فور تلقي البلاغ، أمر اللواء علاء بشندي مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بانتقال قوات الأمن لمكان الواقعة، ومناقشة شهود العيان، وتم القبض على المتهم، وبحوزته السلاح المستخدم في الواقعة، وأبلغت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

وكشفت التحريات الأولية، التي أجراها رجال المباحث، أن الضحية في أثناء استقلاله دراجته البخارية شاهد مشاجرة بالمنطقة فأسرع لفضها، ففوجئ بالمتهم ينهال عليه طعنًا.