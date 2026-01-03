الرئاسة اليمنية تدعو المجلس الانتقالي إلى المشاركة الفاعلة في حوار جنوبي بالسعودية

دعا عضو مجلس القيادة الرئاسي في اليمن عبدالله العليمي، مساء السبت، المجلس الانتقالي الجنوبي، إلى المشاركة الفاعلة والإيجابية في حوار جنوبي-جنوبي في السعودية.

وقال العليمي، في حسابه على منصة إكس: "‏نتوجه بخالص الشكر والتقدير للأشقاء في المملكة العربية السعودية على ما يبذلونه من جهود كبيرة وصادقة في سبيل تطبيع الأوضاع وحماية المدنيين في مختلف المحافظات وفي مقدمتها حضرموت وشبوة والمهرة".

وثمن العليمي، "الموقف الأخوي الصادق للمملكة العربية السعودية، قيادةً وحكومةً وشعبًا على ترحيبها واستجابتها الكريمة لرعاية واستضافة مؤتمر الحوار الجنوبي–الجنوبي ".

وأشار إلى أن تلك "خطوة تعكس حرص المملكة الدائم على دعم جهود السلام والاستقرار، ومساندة أبناء الجنوب في فتح مسار حوار شامل ومسئول لمناقشة القضية الجنوبية ، والبحث عن حلول عادلة ومنصفة تلبّي تطلعات أبناء الجنوب".

وأعرب عن تقديره لكل القيادات والمكونات الجنوبية التي رحّبت بهذه الدعوة وأبدت استعدادها للمشاركة، إيمانًا منها بأن الحوار الجاد والمسؤول هو المدخل الحقيقي لتقريب وجهات النظر وتوحيد الرؤى.

وقال العليمي: "انطلاقًا من المسئولية الوطنية والتاريخية، ندعو جميع المكونات والقوى والكيانات الجنوبية، وفي مقدمتها إخواننا في المجلس الانتقالي الجنوبي، إلى المشاركة الفاعلة والإيجابية في هذا المؤتمر، والانخراط بروح بنّاءة ومسئولة في حوار جنوبي – جنوبي جامع".

وتابع: " كما ندعوه أن يضع مصلحة الجنوب فوق كل الاعتبارات ، ويؤسس لمعالجات شاملة لقضيتنا العادلة، قائمة على الشراكة والتفاهم واحترام الإرادة الشعبية وتغليب مصلحة المواطنين، وبما يعزّز وحدة الصف الجنوبي ويدعم الأمن والاستقرار".

وكانت السعودية، قد أعلنت السبت ترحيبها بطلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي لها باستضافة حوار جنوبي - جنوبي لحل الإشكاليات في المحافظات الجنوبية.

وحتى الآن لم يصدر بيان رسمي من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي حول قبول أو رفض حضور المؤتمر المرتقب.