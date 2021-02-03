قال الفنان أحمد زاهر إن زوجته تمثل عنصراً هاماً في حياته منذ زواجهما حتى اليوم، وخاصة في رحلة علاجه من مرض إفرازات الغدة الدرقية وفقدان الوزن، مشيرًا إلى أنها كانت تشجعه وتحمسه.

وتابع خلال لقاء عبر برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة «ON»، مساء أمس الثلاثاء، أن زوجته وقفت إلى جواره وكانت حريصة على إعطائه الدواء وتحضير الوجبات الخاصة به، كاشفاً أنه مر بأزمة نفسية دفعته إلى الإقدام على خطوة الانفصال.

وأضاف: «كنت خايف عليها وبالفعل حصل طلاق، قولت لها مش عاوز أظلمك معايا يا بنت الناس وتحضري جنازتي»، منوهًا إلى أن زوجته أصيبت بانهيار عصبي ورفضت مغادرة المنزل، وهو ما دفعه للاعتذار لها.