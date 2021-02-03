 سعد الحريري يزور مصر لبحث الأوضاع في لبنان والمنطقة - بوابة الشروق
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سعد الحريري يزور مصر لبحث الأوضاع في لبنان والمنطقة

بيروت - د ب أ:
نشر في: الأربعاء 3 فبراير 2021 - 9:32 ص | آخر تحديث: الأربعاء 3 فبراير 2021 - 9:32 ص

توجه رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري، اليوم الأربعاء، إلى مصر.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، أنه من المقرر أن يلتقي الحريري بالرئيس عبدالفتاح السيسي، ووزير الخارجية سامح شكري، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

وستتناول المحادثات آخر المستجدات والأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.

يذكر أنه كان تم تكليف سعد الحريري، في 22 أكتوبر 2020 بتشكيل حكومة جديدة تخلف حكومة حسان دياب الذي قدم استقالة حكومته في 10 أغسطس الماضي، على خلفية انفجار هز مرفأ بيروت في وقت سابق من ذلك الشهر.

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