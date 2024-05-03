انتقدت الإعلامية ياسمين الخطيب، تصرف ماما دهب صاحبة عربة المأكولات الشهيرة، بعد انتشار فيديو لها توبخ فتيات بسبب أصواتهن المرتفعة، قائلة: "معجبنيش تصرفك معاها.. ده مطعم مش بيت".

وقالت "ماما دهب" أثناء استضافتها في برنامج "شاي بالياسمين" المذاع عبر شاشة تلفزيون "النهار"، مساء اليوم الخميس، إن الحرية لا يجب أن تكون مُطلقة، مضيفة: "ده أكل عيشي.. وباب رزقي.. ويعني إيه أحرار؟ إحنا في مجتمع شرقي له أصول وقواعد.. والمطعم مساحته صغيرة ويستقبل شباب وفتيات من كل طبقات المجتمع ولا يصح أن يصدر انطباع غير لائق للمكان".

وأوضحت أنها تفرض قواعدها على الزبائن وفقًا للحدود المتعارف عليها، موضحة: "أنا مش بتكلم عن لبس البنات، أو إنها ماسكة سيجارة، أو الخروج مع الأصدقاء أو البوي فريند.. لكن مينفعش يكون فيه ألفاظ خارجة".



وذكرت أنها لا تأبه بالنقد؛ لأن التطاول طال المقدسات والأنبياء، مستكملة: "أنا أدرى بـ إدارة مكاني الصغير.. وبحافظ على مكاني وسمعته لأنه الكارير بتاعي؛ واللي عاجبه القواعد أهلا وسهلا".

واستطردت: "بنات كتير بيختلفوا معايا.. بقول لهم مينفعش يبقى فيه شباب قاعد وضحكتك تجيب آخر الشارع.. وناس كتير بتمشي لأنهم مش عاجبهم أسلوبي؛ وفي نفس الوقت فيه إقبال من الجيل الواعي الفاهم المدرك للأصول".

وأوضحت أن عربة المأكولات الخاصة بها؛ تستقبل الطبقات المجتمعية كافة؛ والجميع يحترم قواعدها، متابعة: "الناس معايا.. وبيقولوا لي انتِ بتعملي الصح.. إحنا أتربينا على كده، وناس كتير جدًا بتنتقد من ورا الشاشة؛ مبيقدروش يواجهوني".