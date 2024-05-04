3 شهداء فلسطينيين بينهم طفلان في قصف الاحتلال منزلا شرق رفح

استشهد ثلاثة مواطنين فلسطينيين، بينهم طفلان، إثر قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي الحربي، منزلا شرق رفح جنوب قطاع غزة.

وشن الطيران الحربي غارة على الأقل، على منزل في منطقة أبو حلاوة في بلدة الشوكة برفح، ما أسفر عن ثلاثة شهداء بينهم طفلان، وجرح عدد من المواطنين، وذلك حسبما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

كما أصيب عدد من المواطنين بجروح، إثر استهداف الاحتلال مجموعة من المواطنين في منطقة الفراحين شرق عبسان الكبيرة شرق خان يونس جنوب القطاع، نقلوا على إثرها إلى مستشفى غزة الأوروبي.

وفي وقت سابق، نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ211 على قطاع غزة.

وقالت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم السبت، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، وصل منها للمستشفيات 32 شهيدًا و41 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 34 ألفًا و654 شهيدًا، و77 ألفًا و908 إصابات.

ونوهت الوزارة أن عددًا من الضحايا لايزال تحت الركام وفي الطرقات؛ لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.



