والدة لاعبة دراجات أسقطتها زميلتها: بنتي أصيبت بكسر في الترقوة والواقعة متعمدة

روت السيدة نسرين حامد، والدة المتسابقة المصابة جنة محمد تفاصيل الواقعة التي تعرضت لها "الأخيرة" والتي شوهدت في مقطع فيديو، وقد أسقطتها زميلتها خلال السباق في مشهد يُرجح أنه كان متعمدا.

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر 2»، مساء الجمعة، إنّ «جنة» تعرضت لإسقاط متعمد من قِبل زميلتها «شهد» من أعلى الدراجة.

وأضافت أن هناك أسبابا كثيرة دفعت شهد لفعل ذلك، موضحة أن ابنتها أصيبت بكدمات وكسر في الترقوة، وأجرت عملية جراحية تضمنت تركيب شريحة وتسعة مسامير في منطقة الكتف.

وأشارت إلى أن الواقعة حدثت خلال سباق الجمهورية، وحدث ذلك على طريق السويس، متسائلة عن القرارات التي اتُخذت ضد زميلة ابنتها التي أسقطتها.

ولفتت إلى أن اتحاد الدراجات كان قد قرر منع شهد من اللعب محليا لمدة موسم، متابعة: «لما جنة وقعت من العجلة بنتي (الأخرى) قالتلي دي ماتت وصحيت».

ونوهت بأن الأسرة حررت محضرا بخصوص الواقعة، موضحة أنه طوال السباق كان يتم توجيه شهد بأن تظل بالدراجة خلف جنّة وذلك قبل إسقاطها.

وأكّدت أن ما تعرضت له ابنتها هو أمر متعمد، موضحة أن شهد كانت تسير وراء ابنتها على طول السباق الذي امتد لـ60 كيلو مترا.