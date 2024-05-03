هل ما يزال مكيافيلي ملهما بالنسبة للسياسيين؟

اعتبر كثيرون كتاب مكيافيلي الأشهر "الأمير" رسالة في علم السياسة، ودليلا للحكام الجدد يرشدهم إلى كيفية انتزاع السلطة والحفاظ عليها. يستشهد مكيافيلي في كتابه بأمثلة من التاريخ وأمثلة معاصرة له، ويتحدث عن تجاربه كـ"وزير خارجية" فلورنسا.

يتناول الكتاب الصفات التي يجب أن يتحلى بها الحاكم، والطرق والوسائل التي يمكن أن يلجأ إليها لاستغلال المواطنين والبقاء في الحكم، والانتصار على الأعداء، كما يتطرق إلى مفاهيم الحرب والسلام وأهمية وحدة البلاد، وينتقد الكنيسة.

ينصح مكيافيلي الأمراء بالنظر إلى الأشياء والحقائق كما هي في الواقع وليس كما ينبغي أن تكون. وربما من هذا المنطلق يعتبر البعض مكيافيلي مؤسسا لعلم السياسة الحديث المبني على الأوضاع الفعلية للعالم وليس أوضاعه المثالية المتخلية كما في جمهورية أفلاطون الفاضلة أو "مدينة الله" للقديس أوغسطين.

يرى مكيافيلي أن الأمير الجديد الذي يعتمد على خوف مواطنيه من العقاب سوف يحقق نجاحا، ولكن الأمير الذي يتوقع أن يواصل رعيته الوفاء بتعهدهم بحبه ومساندته سوف يصاب بخيبة أمل، لأنهم عادة ما يكونون "مستعدين للتضحية بأنفسهم من أجله عندم يكون الموت بعيدا عنهم"، ولكن عندما يكون الأمير بحاجة إليهم، فإنهم غالبا ما ينقضون ذلك العهد.

قراءات مختلفة عبر خمسة قرون

لم ينشر "الأمير" إلا بعد وفاة مؤلفه بخمس سنوات، في عام 1532. وسرعان ما أثار مخاوف الكنيسة الكاثوليكية والكثير من السلطات السياسية. وأدرجت الكنيسة كافة أعمال مكيافيلي، بما فيها "الأمير" ضمن قائمة الكتب المحظورة التي أصدرتها في عام 1559. وكان مكيافيلي من أكثر الكتاب الذين تعرضوا للإدانة.

وفقا للدكتورة إريكا بِنر، وهي مؤرخة وأكاديمية متخصصة في الفلسفة السياسية ولها العديد من الأبحاث والكتب التي تتناول مكيافيلي – من بينها كتاب Machiavelli’s Prince: A New Reading ("الأمير لمكيافيلي: قراءة جديدة")، كان هناك انقسام حاد بين القراء الأوائل للـ "الأمير".

"هؤلاء الموالون للسلطة البابوية والملوك الكاثوليك كانوا أول من أدانوا الكتاب واعتبروه دليلا إلحاديا للطغاة. بل إن الكاردينال الإنجليزي ريجينالد بول زعم أنه يهاجم أسس الحضارة ذاتها، [وأنه "كُتب بيد الشيطان"]. أما القراء الجمهوريون والمناهضون للسلطة البابوية فكانوا يرون عكس ذلك تماما – أنه خلف قناع تحطيم القيم الأخلاقية، الغرض الأساسي للكتاب هو الدفاع بشكل مبطن عن العدالة والفضيلة ضد ممارسات البابوات والملوك الفاسدين الذين كانوا الأعداء الحقيقيين للقيم الإنسانية الحميدة".

ويقول الدكتور ألكسندر لي المتخصص في تاريخ عصر النهضة الإيطالية بجامعة واريك ومؤلف كتاب Machiavelli: His Life and Times (حياة مكيافيلي وعصره)، إنه من السهل أن نفهم سبب الانتقادات اللاذعة التي وجهها القراء الأوائل للكتاب لأن "مكيافيلي يعمد فيه إلى رفض مذاهب الفكر السياسي السابقة، والتي كانت بشكل عام ترى أن أفضل وسيلة يستطيع من خلالها الأمراء الحفاظ على الحكم هي اتباع القيم المسيحية. أما مكيافيلي فاعتبر أن ذلك ليس فقط غير واقعي، ولكنه خطر...ما يحتاج إليه الحاكم، من وجهة نظره، هو أن يكون شجاعا وجريئا ومجازفا ومقداما، وأن يكون مستعدا لفعل أي شيء للحفاظ على منصبه حتى ولو اضطر إلى أن يكون قاسيا ومخادعا وبخيلا".

كتب الفيلسوف الهولندي بنيديكت سبينوزا في القرن السابع عشر أن الغرض من كتابة مكيافيلي بالتفصيل عن الوسائل التي يستخدمها أمير يحركه دافع وحيد هو رغبته في الحصول على سلطات استبدادية، هو تحذير الناس من مغبة تسليم أقدارهم لمثل هؤلاء.

كان الفيلسوف السويسري الشهير جان جاك روسو الذي تأثر به زعماء الثورة الفرنسية في القرن الثامن عشر من أشد المعجبين بأفكار مكيافيلي بشأن الحكم الجمهوري والحرية السياسية، وأن المسيحية لا تصلح كديانة للنظام الجمهوري لأنها لا تعلم المواطنين القيم اللازمة لخدمة الدولة، كالشجاعة والوطنية والرجولة. ووصف روسو أسلوب "الأمير" بأنه ساخر.

تقول بِنر إنه حتى منتصف القرن الثامن عشر، بعض أكثر قراء مكيافيلي ذكاء، من أمثال سبينوزا وروسو وفرانسيس بيكون، كانوا يرون أنه كان يحاول ترسيخ قيم أخلاقية سامية، وإن كتاباته كانت تسعى إلى فضح الطرق الفاسدة التي كان يستخدمها الساسة لانتزاع السلطة.

وتضيف: "لكن خلال الحروب النابوليونية [في القرن التاسع عشر]، طغت التفسيرات الواقعية غير الأخلاقية لمكيافيلي على ما عداها. واستشهد فلاسفة ألمان مثل فيشته وهيغل به باعتباره من أنصار الوحدة الوطنية، حتى ولو تحققت بالحديد والنار..ومنذ ذلك الحين، كل من قرأ مكيافيلي تقريبا فعل ذلك من منظور الغاية تبرر الوسائل غير الأخلاقية".

قراءات حديثة للأمير: محاولة لتملق الحكام أم عمل ساخر؟

ألف مكيافيلي "الأمير" بعد نفيه من قبل الحكام الجدد، وأرسل إليهم العديد من الخطابات التي يتوسل إليهم فيها كي يعيدوه إلى وطنه.

يقول الدكتور لي إنه عندما نضع "الأمير" ضمن سياقه التاريخي، فإنه يبدو "منطقيا" أكثر من كونه غيرأخلاقي. ويضيف: "في عام 1512، انقلب عالم مكيافيلي رأسا على عقب عندما عادت عائلة مديتشي المنفية إلى فلورنسا وأطاحت بالحكومة الجمهورية التي كان عضوا بها. غير أن حكمهم كان غير مستقر إلى درجة كبيرة، إذ واجهوا محاولة انقلابية – اتُهم مكيافيلي نفسه بالضلوع فيها. ونظرا لأن تلك الفترة كانت تتسم باضطرابات شديدة، فإن الشدة والقسوة والخداع والبخل كانت ردود فعل مفهومة".

يرى مؤرخون أن "الأمير" كان يهدف إلى استعطاف آل مديتشي كي يعيدوا مكيافيلي إلى منصبه القديم. ويقول دكتور لي إن ثمة دليلا قويا على ذلك، نظرا لظروف سجنه ثم نفيه وكونه عاطلا عن العمل في ذلك الوقت.

"كان يبدو منطقيا أن يحاول كتابة عمل يثبت لآل مديتشي أنه من الممكن أن يكون مستشارا جيدا لهم. وفي "الأمير"، يشدد مكيافيلي على أهمية أن يحيط الحاكم نفسه بمستشارين وناصحين جيدين – وعلى الأرجح أن ذلك كان تلميحا إلى شخصه".

ويضيف أن مكيافيلي نجح في التقرب إلى آل مديتشي، حيث تولى بعض المهام الدبلوماسية واقترح بعض الإصلاحات الدستورية، "بل وكُلف بكتابة التاريخ الفلورنسي (Florentine Histories)، وهو واحد من أهم كتبه".

"ومن ثم، فإنه رغم أن بعض الباحثين اعتبروا "الأمير" كتابا ساخرا، أو حتى محاولة مستترة لتقويض نظام آل مديتشي، أعتقد أن هناك حججا أقوى لتفسيره كمحض محاولة للتودد إلى آل مديتشي من خلال تقديم نصيحة عملية لهم".