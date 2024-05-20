وزيرة التضامن تعلن التشكيل الجديد لمجلس إدارة جمعية رعاية المرضى والمسنين ببيلا

أصدرت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، قراراً رقم 204 لسنة 2024، بتعيين مجلس إدارة مؤقت لجمعية رعاية المرضى والمسنين ببيلا في محافظة كفر الشيخ.

وجرى تشكيل مجلس الإدارة المؤقت لجمعية رعاية المرضى والمسنين ببيلا المقيدة برقم 290 لسنة 1987 بمديرية التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، على النحو التالي: الدكتور أحمد إبراهيم المعداوي، رئيساً لمجلس الإدارة، والدكتور علاء أحمد أحمد صبح، نائباً، وخليفة المغازي السيد العراقي، أميناً للصندوق، ومحمد عوض اليماني أبو الفتوح الشيخ، أميناً للسر، واللواء أحمد محمد السيد عبد الواحد، والدكتور إسلام محمد السيد علي الأطير، والدكتور وائل جلال عبد القادر الدميري، أعضاء مجلس الإدارة.

ونص القرار على أن للمجلس المؤقت كل اختصاصات مجلس الإدارة الواردة في قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، واتخاذ الإجراءات القانونية، ومنها دعوة الجمعية العمومية للانعقاد خلال سنة من تاريخ التعيين لانتخاب مجلس إدارة جديد، وتنتهي مهمته بانتخاب مجلس الإدارة الجديد.

يذكر أنّ جمعية رعاية المرضى والمسنين ببيلا تُعد واحدة من أكبر الجمعيات الأهلية في محافظة كفر الشيخ، وقد تأسست في عام 1987، على يد الراحل محمد علي سالم، أول رئيس لمركز ومدينة بيلا، وهي تضم مستشفى محمد سالم الخيري الذي يقدم خدماته للفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً من أبناء مركز ومدينة بيلا.