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أظهرت بيانات إدارة الإحصاء الاتحادية الروسية الصادرة اليوم الجمعة تراجع معدل التضخم في روسيا خلال يونيو الماضي إلى 9.4% سنويا مقابل 9.88% خلال مايو.

كانت توقعات المحللين التسعة الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم تتراوح بين 9.3% و9.56.%

وعلى أساس شهري ارتفعت أسعار المستهلك خلال الشهر الماضي بنسبة 0.2% في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعها بنسبة 0.23%.

وارتفعت أسعار السلع في روسيا خلال الشهر الماضي بنسبة 8.42% سنويا وبنسبة 0.05% شهريا.

وارتفعت أسعار الغذاء بنسبة 11.91% سنويا، وبنسبة 0.11% شهريا.

أما المنتجات غير الغذائية فزادت أسعارها بنسبة 4.47% سنويا وتراجعت بنسبة 0.03% شهريا.

وعلى صعيد الخدمات ارتفعت الأسعار خلال الشهر الماضي بنسبة 12.02% سنويا، وبنسبة 0.59% شهريا.

وبلغ معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد السلع الأشد تقلبا 0.36% شهريا و8.7% سنويا مقابل 0.6% شهريا و8.94% سنويا خلال مايو.