منصب جديد ينتظر نائب رئيس برشلونة السابق في النصر السعودي

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أشارت تقارير إعلامية إلى اقتراب نادي النصر السعودي من التعاقد مع رافا يوستي، نائب خوان لابورتا، رئيس برشلونة الإسباني.

وحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، يسعى نادي النصر لتعيين رافا يوستي رئيسا تنفيذيا جديدا له.

وأشار التقرير إلى أن المحادثات بين يوستي والنصر وصلت إلى مرحلة متقدمة، علما بأن أهلي جدة أيضا كان يرغب في التعاقد معه سابقا.

ووصفت "سبورت" الوضع بأن "هذا هو آخر ما يحتاجه لابورتا قبل بدء حملة إعادة انتخابه"، التي ستُجرى العام المقبل.

وأكدت الصحيفة الكتالونية أنه إذا غادر يوستي، فسيُضاعف ذلك من صعوبة الأسابيع القليلة المقبلة على لابورتا، خاصة أن الوضع المالي للنادي ليس مستقرا