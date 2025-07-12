كشف المستشار نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان رئيس محكمة الأحوال الشخصية السابق، عن أبرز ملامح قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسيحيين، منها ربط حق الأب غير الحاضن في رؤية واستضافة أطفاله بالتزامه بالإنفاق عليهم.

وقال خلال برنامج «نظرة» مع الإعلامي حمدي رزق، المذاع عبر فضائية «صدى البلد» إن حضانة الأطفال لا تختلف بين الطفل المسلم والمسيحي، مشيرا إلى رفع سن الحضانة لتنتهي ببلوغ الطفل سواء كان صبيا أو صبية عمر 15 سنة.

وأضاف أن القاضي سيمنح الطفل الحق في اختيار الطرف الذي يرغب في الإقامة معه، لافتا إلى وقف النفقة في حال اختيار الطفل الأب.

وأوضح أن القانون يقر حق الاستضافة كحق للأب أن يستضيف الأبناء، مشيرا إلى ربط القانون الرؤية بالنفقة، قائلا: «ليس من حقك أن تطالبن برؤية الطفل وأنت ممتنع عن الإنفاق».

ورد على التساؤل حول ما إذا كان القانون الجديد ينسخ مرجعية الكنيسة، قائلا: «المحكمة تطلق، الكنيسة تزوج، لكن لا يزال نظام الزواج في المسيحية أو الإسلام هو نظام زواج ديني».

واستشهد بحكم محكمة النقض عام 1979، والذي نص على أن «جوهر الزواج المسيحي هو المراسم الدينية، وخلو العقد من هذه المراسم يبطله، حتى لو كان مسجلا في المحكمة».