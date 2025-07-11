شدد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري ورئيس مجلس وزراء المياه الأفارقة «الأمكاو»، أن أغلبية وزراء المياه في القارة السمراء يتفهمون تماما الموقف المصري العادل من قضية سد النهضة بل «ينحازون له».

وقال خلال تصريحات لبرنامج «يحدث في مصر» مع الإعلامي شريف عامر، المذاع عبر « MBC مصر» : «قضيتنا قضية عادلة وواضحة، نحن نحافظ على حقوق المصريين، ووجود المصريين على الأرض بكميات المياه التي عاشوا عليها على مدار آلاف السنين، نحافظ على الحضارة التي بُنيت على مدار 7000 سنة، على ضفتي نهر النيل، والتي يعلمها العالم أجمع؛ ولسنا بحاجة لأن نسوق لها في العالم».

وأشار إلى أن مصر تواجه محاولات إثيوبيا لتكوين «جبهة دول منبع ضد دولتي المصب أو دولة المصب الأخيرة» مؤكدا أن مصر تربطها علاقات جيدة بباقي دول حوض النيل .

ولفت إلى تنفيذ مصر لأكثر من 300 مشروع مياه في دول حوض النيل، تشمل آبارا ومحطات طاقة شمسية وسدودا لحصاد مياه الأمطار، كترجمة عملية لسياسة مصر القائمة على «التعاون وليس النزاع والصدام».

وأضاف أن «الدولة المصرية تمتلك النفس الطويل ولكن لا ننسى حقوقنا على الإطلاق، ولن ننسى حقوقنا ولن نتخلى عن قصة أن هذا السد تم بناؤه بطريقة غير شرعية».

وأوضح أن هذا الموقف ليس قرارا فرديا إنما «موقف دولة» يجري اتخاذه عبر لجان تضم وزارتي الري والخارجية وجهات سيادية أخرى لاتخاذ القرارات، مؤكدا: «لا يستطيع أحد في الدولة المصرية أن يتنازل عن أي شيء لأن هذا يخص حقوق المصريين، تعليمات القيادة السياسية أن نحافظ على حقوق المصريين من أي تلاعب بها».

وكشف عن التنسيق مع السودان في ظل الظروف الراهنة، مؤكدا أن التواصل قائم على أعلى المستويات، لا سيما وأن مصالح البلدين «متلاقية» في مواجهة الضرر الناتج عن السد.

وأوضح أن السودان الأكثر تضررا من مصر في بعض الحالات نظرا لقربه من السد، قائلا: «السودان يتأثر بالسد في بعض الحالات أكثر من مصر، لأن مصر لديها عدد أيام تستطيع اتخاذ رد فعل أمام التصرفات العشوائية من الفتح أو الإغلاق العشوائي، لكن السودان أمامه 100 كيلو.. وتصله المياه بعد قائق أو سويعات قليلة، فأي خطأ متعمد أو غير متعمد من الجانب الإثيوبي لا قدر الله ممكن يهدم سد الروصيرص».