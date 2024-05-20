وزير الخارجية الأمريكي: قرار مدعي المحكمة الجنائية الدولية يعرض جهود وقف إطلاق النار في غزة للخطر

أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، عن رفض الولايات المتحدة إعلان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، سعي المحكمة إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يوآف جالانت.

وأكد في بيان، مساء الاثنين، رفض بلاده لمساواة المدعي العام بين إسرائيل وحماس، واصفًا إياه بالأمر «المخزي».

وأضاف في بيانه: «حماس منظمة إرهابية وحشية ارتكبت أسوأ مذبحة لليهود منذ المحرقة، وما زالت تحتجز العشرات من الأبرياء كرهائن، بما في ذلك الأمريكيين».

ولفت إلى أن القرار يمكن أن يعرض الجهود الجارية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن وزيادة المساعدات الإنسانية «للخطر»، قائلًا إن بلاده تسعى جاهدة لتحقيق تلك الأهداف.

وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، اليوم الاثنين، إن المحكمة تسعى لإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت.

وأضاف خان في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية، أن المحكمة تسعى أيضا لإصدار مذكرات اعتقال بحق قادة من حركة حماس هم إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي للحركة، ويحيى السنوار، رئيس الحركة في قطاع غزة، ومحمد ضيف، القائد العام لكتائب القسام.

وتعتبر أوامر الاعتقال ضد السياسيين الإسرائيليين هي الأولى التي تستهدف فيها المحكمة الجنائية الدولية الزعيم الأعلى لحليف وثيق للولايات المتحدة.