استبعاد ديبالا من قائمة الأرجنتين لكوبا أمريكا

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كشف ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، عن قائمة فريقه لمباراتي كولومبيا وجواتيمالا وديا استعدادا لبطولة كوبا أمريكا هذا الصيف.

وفقا لشبكة "TYC" الأرجنتينية، فإن القائمة التي أعلنها سكالوني تضم 29 لاعبا، ومن ثم سيتم تقليصها إلى 26 سينضمون لمنافسات كوبا أمريكا.

وشهدت قائمة المنتخب الأرجنتيني تواجد ليونيل ميسي، بالإضافة إلى أنخيل دي ماريا، والمهاجم لاوتارو مارتينيز، إلى جانب أليخاندرو جارناتشو، بينما تم استبعاد نجم روما باولو ديبالا.

وجاءت قائمة الأرجنتين على النحو التالي:

حراسة المرمى: فرانكو أرماني (ريفر بليت الأرجنتيني)، جيرونيمو رولي (أياكس الهولندي)، إيمليانو مارتينيز (أستون فيلا الإنجليزي).

خط الدفاع: نوهيل مولينا (أتلتيكو مدريد الإسباني)، كريستيان روميرو (توتنهام الإنجليزي)، ليوناردو باليردي (مارسيليا الفرنسي)، جونزالو مونتييل (نوتينجهام فورست الإنجليزي)، جيرمان بيزيليا (ريال بيتيس الإسباني)، لوكاس كواترا (فيورنتينا الإيطالي)، نيكولاس أوتاميندي (بنفيكا البرتغالي)، ليساندرو مارتينيز (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، ماركوس أكونيا (إشبيلية الإسباني)، نيكولاس تاليافيكيو (ليون الفرنسي).

خط الوسط: فالنتين باركو (برايتون الإنجليزي)، جويدو رودريجيز (ريال بيتيس الإسباني)، لياندرو باريديس (روما الإيطالي)، أليكسيس ماك أليستر (ليفربول الإنجليزي)، رودريجو دي باول (أتلتيكو مدريد الإسباني)، إيزيكيل بالاسيوس (باير ليفركوزن الألماني)، إنزو فرنانديز (تشيلسي الإنجليزي)، جيوفاني لوسيلسو (توتنهام الإنجليزي)، فالنتين كاربوني (مونزا الإيطالي).

خط الهجوم: ليونيل ميسي (إنتر ميامي الأمريكي)، أنخيل دي ماريا (بنفيكا البرتغالي)، جوليان ألفاريز (مانشستر سيتي الإنجليزي)، أليخاندرو جارناتشو (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، إيمليانو مارتينيز (إنتر ميلان الإيطالي)، أنخيل كوريا (أتلتيكو مدريد الإسباني)، نيكولاس جونزاليس (فيورنتينا الإيطالي).