 البيت الأبيض: الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي يداه ملطختان بالدماء - بوابة الشروق
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البيت الأبيض: الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي يداه ملطختان بالدماء

وكالات
نشر في: الإثنين 20 مايو 2024 - 9:52 م | آخر تحديث: الإثنين 20 مايو 2024 - 9:52 م

قال البيت الأبيض، اليوم الاثنين، إن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الذي لاقى حتفه في تحطم طائرة هليكوبتر أمس الأحد "يداه ملطختان بالدماء" لدعمه جماعات متطرفة في المنطقة.

وقال جون كيربي المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض للصحفيين إن الولايات المتحدة ستواصل محاسبة إيران على ما وصفه بالنشاط المزعزع للاستقرار في الشرق الأوسط، وفقا لوكالة رويترز.

وأضاف "لا شك أن هذا كان رجلا يداه ملطختان بدماء كثيرة".

وتوفي رئيسي ووزير الخارجية أمير عبد اللهيان وجميع من كانوا على متن الطائرة. وكان على متن الطائرة 9 أفراد على رأسهم الرئيس ووزير الخارجية.

وبحسب وكالة "مهر" الإيرانية، تعرضت المروحية التي كانت تقل الرئيس والوفد المرافق له، أمس، لحادث أثناء عودتها من منطقة خودافرين إلى تبريز وسط ظروف جوية سيئة.

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