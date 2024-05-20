بعد انتظار دام أشهر حول البت في إمكانية إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسئولين إسرائيليين بشأن تهم ارتكاب جرائم حرب، حسمت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الاثنين، الأمر بإعلانها أن المدعى العام للمحكمة كريم خان طلب إصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت.

وأثار قرار الجنائية الدولية ردود أفعال غاضبة في الداخل الإسرائيلي، حيث سارع أعضاء حكومة نتنياهو وكذلك المعارضة إلى استنكار طلب المحكمة. كما طلب أيضا المدعي العام إصدار مذكرات اعتقال بحق 3 من قادة حركة حماس، وهم إسماعيل هنية، ويحيى السنوار، ومحمد ضيف، بزعم ارتكاب "جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية" الأمر الذي وصفته حماس بأنه "يخالف المواثيق والقرارات الأممية التي أعطت الشعب الفلسطيني وكافة شعوب العالم الواقعة تحت الاحتلال الحق في مقاومة الاحتلال بكافة الأشكال"، مستنكرة محاولات "مساواة الضحية بالجلاد".

*واشنطن ترفض إعلان مدعي عام الجنائية الدولية

وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو وجالانت لدورهما في الحرب المستمرة على غزة بأنه "شائن"، وفق ما ورد في بيان للبيت الابيض. ونقل البيان عن بايدن قوله إنه لا يمكن أبدا المساواة بين إسرائيل وحماس أمام الجنائية الدولية.

من جهته، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن بلاده ترفض إعلان المدعي العام بشأن إسرائيل، معتبرا أنه لا سلطة قضائية للمحكمة الجنائية الدولية على إسرائيل.

*بلجيكا تثني على إعلان الجنائية الدولية

قالت وزيرة الخارجية البلجيكية حجة لحبيب، اليوم الاثنين، إن طلب كريم خان إصدار مذكرات توقيف بحق المسءولين عن جرائم الحرب في فلسطين "خطوة مهمة للتحقيق في الوضع". وأضافت لحبيب في بيان نشرته على منصة إكس (تويتر سابقا)، أن "مكافحة الإفلات من العقاب أينما وقعت الجرائم هي أولوية بالنسبة لبلجيكا"، معربة عن دعم بلادها عمل المحكمة الجنائية الدولية. وشددت على "ضرورة محاكمة المسئولين عن الجرائم في غزة على أعلى المستويات، بغض النظر عن مرتكبيها".

*جنوب أفريقيا ترحب بإعلان الجنائية الدولية

رحبت رئاسة جنوب أفريقيا، اليوم الاثنين، بإعلان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية طلب إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء ووزير الدفاع الإسرائيليين وثلاثة من قياديي حماس، فيما يتعلق بارتكاب جرائم حرب منسوبة إليهم.

*النمسا تستنكر طلب المحكمة الجنائية

وعبر المستشار النمساوي كارل نيهامر، اليوم الاثنين، عن احترام بلاده الكامل لاستقلال المحكمة الجنائية الدولية، لكنه استنكر المقارنة بين قادة حماس وقادة إسرائيل. وقال نيهامر: "إننا نحترم استقلال المحكمة الجنائية الدولية احتراما كاملا" مضيفا: "غير أن حقيقة ذكر زعيم منظمة حماس الإرهابية، التي هدفها المعلن هو القضاء على إسرائيل، في نفس الوقت الذي يذكر فيه الممثلون المنتخبون ديمقراطيا في إسرائيل، أمر لا يمكن فهمه"، على حد زعمه.

*النمسا تستنكر طلب المحكمة الجنائية

وعبر المستشار النمساوي كارل نيهامر، اليوم الاثنين، عن احترام بلاده الكامل لاستقلال المحكمة الجنائية الدولية، لكنه استنكر المقارنة بين قادة حماس وقادة إسرائيل. وقال نيهامر: "إننا نحترم استقلال المحكمة الجنائية الدولية احتراما كاملا" مضيفا: "غير أن حقيقة ذكر زعيم منظمة حماس الإرهابية، التي هدفها المعلن هو القضاء على إسرائيل، في نفس الوقت الذي يذكر فيه الممثلون المنتخبون ديمقراطيا في إسرائيل، أمر لا يمكن فهمه"، على حد زعمه.

*التشيك تصف طلب الجنائية الدولية بـ"غير المقبول"

بدوره، رأى رئيس وزراء التشيك بيتر فيالا، أن اقتراح المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحق ممثلي حكومة إسرائيل "المنتخبة ديمقراطيا"، ، مع قادة حماس "أمر مروع وغير مقبول على الإطلاق"، على حد قوله.

*جزر المالديف تعتبرها خطوة مهمة لتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني

من جانبه، قال رئيس جزر المالديف محمد مويزو، اليوم الاثنين، إنه لا توجد دولة فوق القانون الدولي، وشدد على ضرورة "محاسبة من يرتكبون جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة". جاء ذلك في معرض ترحيب مويزو بطلب كريم خان إصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو وجالانت. وفي منشور عبر إكس، وصف رئيس المالديف طلب كريم خان بأنها "خطوة مهمة في السعي لتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني".

* هيومن رايتس ووتش: القرار خطوة نحو محاسبة الجناة

اعتبرت منظمة حقوق الإنسان الدولية "هيومن رايتس ووتش"، أن الخطوة التي اتخذها المدعي العام تفتح الباب أمام محاسبة المسئولين عن الأعمال الوحشية المرتكبة خلال الأشهر الماضية على أفعالهم في محاكمة عادلة. وأضافت في بيان: "لقد واجه ضحايا الانتهاكات الجسيمة في إسرائيل وفلسطين جدارا من الإفلات من العقاب لعقود من الزمن"، على حد قولها. وطالبت الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية بالاستعداد لحماية استقلال المحكمة بحزم "إذ من المرجح أن تتزايد الضغوط العدائية بينما ينظر قضاة المحكمة في كريم خان".