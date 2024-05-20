 رئيس وزراء قطر يعزي وزير خارجية إيران بالوكالة في مصرع رئيسي وعبد اللهيان بحادث تحطم مروحية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس وزراء قطر يعزي وزير خارجية إيران بالوكالة في مصرع رئيسي وعبد اللهيان بحادث تحطم مروحية

الدوحة - (قنا)
نشر في: الإثنين 20 مايو 2024 - 9:57 م | آخر تحديث: الإثنين 20 مايو 2024 - 9:57 م

أجرى الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم اتصالا هاتفيا، مع علي باقري كني وزير الخارجية بالوكالة في إيران، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وتقدم رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاتصال، بصادق التعازي لإيران حكومة وشعبا في وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، والمسؤولين المرافقين في حادث المروحية الأليم، مؤكدا تضامن الشعب القطري مع الشعب الإيراني في هذا المصاب الجلل.

من جانبه، تقدم وزير الخارجية الإيراني بالوكالة، بالشكر للوزير القطري على وقوف دولة قطر بجانب بلاده في هذه الظروف العصيبة، مؤكدا أهمية تطوير العلاقات بين البلدين، كما تطرق إلى تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

 

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