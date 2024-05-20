آلاف الإسرائيليين يتظاهرون أمام الكنيست ويطالبون الحكومة بالاستقالة

تظاهر آلاف الإسرائيليين، اليوم الاثنين، أمام مبنى الكنيست بمدينة القدس الغربية، للمطالبة باستقالة حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وإجراء انتخابات مبكرة.

وبعد عطلة استمرت 40 يوما، استأنف الكنيست (البرلمان) العمل بالدورة البرلمانية الصيفية التي تستمر حتى أواخر يوليو المقبل، وفقا لوكالة الأناضول.

وقالت هيئة البث العبرية الرسمية: "تظاهر الآلاف في شارع كابلان بالقدس، قرب الكنيست، للمطالبة باستقالة الحكومة وإجراء انتخابات الآن".

من جانبه، قال موقع "واللا" الإخباري العبري إن الشرطة الإسرائيلية كثفت قواتها لتأمين المتظاهرين ومنع قطع الطرق المرورية.

وقالت حركة "أحرار في بلادنا" الاحتجاجية في بيان إن "المجتمع الذي يريد الحياة والمستقبل عليه أن يتأكد من أن دورة الكنيست التي تفتتح اليوم ستكون الدورة الأخيرة للكنيست الحالية"، بحسب المصدر ذاته.

وأضافت أن "هذه الحكومة تضر بأمن البلاد ومواطنيها من أجل البقاء السياسي. وسنكثف النضال حتى تحديد موعد للانتخابات، وندعو كافة الجماهير للمشاركة في التحركات الاحتجاجية والعودة إلى الشوارع".

وصباح الاثنين، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية 12 متظاهرا، حاولوا إغلاق الطريق السريع رقم 1، الذي يربط تل أبيب والقدس، للمطالبة بإقالة الحكومة، التي يتهمونها بالفشل في إعادة المحتجزين من غزة وفق صحيفة "هآرتس" العبرية.

والأحد، أغلق متظاهرون إسرائيليون، مدخل مدينة القدس، مطالبين بإسقاط حكومة نتنياهو وإجراء انتخابات مبكرة.