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استضافت الإعلامية ياسمين الخطيب، دهب غريب المعروفة باسم "ماما دهب"؛ صاحبة عربة المأكولات الشهيرة؛ وفي بداية اللقاء رحبت بها قائلة: "لن أقول لكِ ماما.. إحنا تقريبا في سن بعض".

لترد الضيفة، خلال ظهورها في برنامج "شاي بالياسمين" المذاع عبر شاشة "النهار"، مساء الخميس، قائلة: "أنا بحب أسمع لقب (ماما) منك ومن الصغيرين.. لأن أنتِ محتاجة تقوليها أكتر ما أنا محتاجة أسمعها".

وأكملت: "أنا مبغصبكيش تقولي ماما.. وكتير من الأمهات بيقولوا لي انتِ بتاخدي ولادنا مننا؛ علشان بيحبوكي.. وفي النهاية كلهم بيحبوني وبيقولوا لي يا ماما".

وذكرت أنها تقدم الطعام في حارة صغيرة بوسط البلد، قائلة: "أنا في حارة مصرية صغيرة.. بحلم إني أجمع كل المصريين في الحارة دي.. وكأني الأم اللي بتأكل الولاد في الحارة.. وبتسمعهم أم كلثوم وعبدالحليم".