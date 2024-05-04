الغد: حماس تتنازل عن شرط وقف إطلاق النار الدائم في المرحلة الأولى من الهدنة

أفادت مصادر لفضائية «الغد»، اليوم السبت، بتنازل حماس عن شرط وقف إطلاق النار الدائم في المرحلة الأولى من الهدنة بضمانات من الوسطاء.

وأكد مراسل «الغد» أن هناك اتصالات مكثفة بين أطراف اجتماع القاهرة، حول عدد الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم في الهدنة.

وقال المراسل: «هناك تأكيدات أمريكية للوسيط المصري وحماس خلال مفاوضات القاهرة بوقف مستدام للحرب».

وفي وقت سابق، أفاد مصدر مصري رفيع المستوى في تصريحات لفضائية «القاهرة الإخبارية» بوصول وفد من حركة حماس إلى مصر، لاستكمال مفاوضات التهدئة في غزة.

وقال المصدر، إن هناك تقدمًا ملحوظًا في مفاوضات الهدنة، مشيرا إلى أن الوفد الأمني وصل إلى صيغة توافقية بشأن الكثير من نقاط الخلاف حول الهدنة.

من جانبه، أفاد موقع «والا» العبري بأن المؤشرات التي لدى إسرائيل أن حماس ستوافق بالفعل على تنفيذ المرحلة الأولى دون وقف الحرب لكن بعدة شروط صعبة.

وقال الموقع إنه ووفق التوقعات الإسرائيلية، فإن حركة حماس لن تغلق الباب أمام استمرار المفاوضات، بل ستستمر في وضع شروط قاسية.

وأكد موقع «والا» استعداد إسرائيل للتوصل إلى اتفاق سيكون بشروط قريبة من مطالبها مع القليل من المرونة.

وتبذل مصر، بالإضافة إلى قطر والولايات المتحدة، جهودًا حثيثة للتوسط بين إسرائيل وحماس، في سبيل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين في غزة.