قال النائب معتز محمود وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الصناعة هي القادرة على سداد ديون مصر.



وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «مساء dmc»، الذي يُقدمه الإعلامي أسامة كمال، عبر شاشة «dmc»، مساء السبت، أن جذب الاستثمارات ليس مُجرد شعارات لكن من الضروري أن تكون هناك آليات قابلة للتنفيذ على الأرض.



وأوضح أنّ الفترة الماضية شهدت أخطاء في السياسات الاقتصادية والنقدية بجانب الظروف المحيطة بالمنطقة التي تمثّل أحد العوامل (التي أدّت إلى الأزمة الاقتصادية الراهنة).



ورأى أن الحكومة تعمل في جزر منعزلة، وأنه لا توجد رؤية استراتيجية لقطاع الصناعة، مشدّدًا على أن الدولة عليها إعداد خريطة اقتصادية تتضمن تحديد احتياجاتها من هذا القطاع.



وأكّد ضرورة إعداد خريطة زراعية من أجل التصنيع الزراعي، موضحًا أيضًا أن المجموعة الاقتصادية يجب أن تعمل على نسق واحد لتحقيق العائد المرجو.