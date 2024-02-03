منتخب كوت ديفوار يتسلح بالجماهير والتاريخ لعبور مالي في كأس أمم أفريقيا

يتسلح منتخب كوت ديفوار بالجماهير والتاريخ حينما يواجه منتخب مالي اليوم السبت، على استاد السلام، في دور الثمانية ببطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، التي تنتهي فعاليتها يوم 11 فبراير الجاري.

ويسعى المنتخبان لحجز تذكرة العبور للدور قبل النهائي حيث سيلتقي الفائز من هذه المباراة مع الفائز من مباراة دور الثمانية التي تجمع بين الكونغو الديمقراطية وغينيا، يوم الأربعاء المقبل.

وكانت بداية منتخب كوت ديفوار في البطولة كانت سلبية وكان قاب قوسين أو أدنى من الخروج من دور المجموعات بعدما حقق انتصارا وحيدا على غينيا بيساو بهدفين نظيفين في المباراة الافتتاحية وخسارته للمباراتين التاليتين أمام نيجيريا بهدف نظيف وغينيا الاستوائية برباعية نظيفة، وهو الامر الذي أدى لإقالة المدير الفني الفرنسي جيان لويس جاسكيه.

ولكن تأهل المنتخب الإيفواري لدور الـ16 بصفته واحدا من بين أفضل أربع منتخبات احتلت المركز الثالث، وأصبح في مواجهة المنتخب السنغالي، حامل اللقب والمرشح الأبرز للفوز بلقب النسخة الحالية، وتمكن من التغلب عليه بركلات الترجيح 5 / 4 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1 / 1 بقيادة المدرب المؤقت إيمرس فاي، الذي أعاد الروح للمنتخب الإيفواري.

ويأمل فاي أن يواصل المنتخب الإيفواري انتفاضته في البطولة وعبور عقبة مالي والتأهل للدور قبل النهائي والاستمرار في منافسات البطولة التي يسعى للتتويج بلقبها للمرة الثالثة والأول له منذ عام 2015.

ويرى فاي أن فرص منتخب بلاده في التأهل للمباراة النهائية قائمة، حيث قال في تصريحات له إن بعد خروج أكثر المنتخبات المرشحة وعلى رأسهم مصر والسنغال والمغرب، أن الثقة ازدادت لدى لاعبيه وارتفعت الروح المعنوية كثيرا.

ويعول فاي على عدد من اللاعبين البارزين يأتي في مقدمتهم جان فيليب كراسو وأوماري دياكتيه وماكس آلان جراديل وفرانك كيسييه.

في المقابل، يدخل المنتخب المالي المباراة وهو يعلم صعوبتها خاصة وأن منتخب كوت ديفوار يلعب على أرضه ووسط جمهوره بالإضافة إلى أن منتخب مالي لم يفز من قبل على منتخب كوت ديفوار، حيث التقيا 18 مرة خسر مالي في 10 لقاءات وتعادل في 8 مباريات.

ورغم صعوبة المواجهة إلا أن منتخب مالي أكثر استقرارا من كوت ديفوار وحقق نتائج جيدة في دور المجموعات حيث تصدر المجموعة الخامسة برصيد 5 نقاط بالفوز على جنوب أفريقيا 2 / صفر ثم تعادل مع تونس بنتيجة 1 / 1 وناميبيا بدون أهداف.

واستطاع منتخب مالي، الذي يحلم بالحصول على اللقب للمرة الأولى في تاريخه، تخطي عقبة بوركينا فاسو في دور الـ16 بعدما فاز 2 / 1.

ويعلم إيريك شيل، المدير الفني لمنتخب مالي، صعوبة المباراة، وقال في تصريحات له إن المباراة ستكون في غاية الصعوبة، لذلك حرص على حث لاعبيه على الظهور بأفضل شكل ممكن واستغلال إمكاناتهم وبذل قصارى جهدهم من أجل تحقيق الفوز والعبور للدور التالي.

ويعول شيل على مجموعة من اللاعبين المتميزين يأتي في مقدمتهم الثنائي الهجومي يوسف نياكاتي ولاسين سينايوكو مع رباعي خط الوسط آليو ديانج وفوسيني دياباتي وإيف بيسوما ونيني دورجيليس وكذلك الظهيرين الطائرين هماري تراوري وموسى ديارا، وحارس المرمى دجيجي ديارا.