رئيس الوزراء الفرنسي يمرر الميزانية دون تصويت في البرلمان

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لجأ رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو، اليوم الاثنين، إلى استخدام مادة خاصة في الدستور تخول له تمرير ميزانية 2025 دون تصويت في الجمعية الوطنية (البرلمان).

ومن المرجح أن تواجه حكومة أقلية يمين الوسط برئاسة بايرو تصويتا بحجب الثقة نتيجة لذلك، والذي من المتوقع أن تتجاوزه.

وتهدف الميزانية إلى خفض العجز الوطني بشكل كبير عبر خفض الإنفاق العام.

يشار إلى أن ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي يخضع حاليا لإجراء العجز المفرط من قبل المفوضية الأوروبية.

وأعلن حزب لا فرانس إنسوميز(فرنسا الأبية ) اليساري أنه سيتقدم بطلب للتصويت بحجب الثقة بسبب الطريقة التي تم بها تمرير الميزانية.

ومن المرجح أن لا ينجح في ذلك، نظراً لأن الحزب الاشتراكي أبدى استعداده لدعم بايرو.

وفي هذه الحالة ، سيتم إحالة الميزانية إلى مجلس الشيوخ ، حيث سيتم تمريرها بشكل مؤكد.