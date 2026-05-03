مقتل شخصين وإصابة 16 أثناء محاولتهم عبور القناة الإنجليزية من فرنسا إلى المملكة المتحدة

أعلنت السلطات الفرنسية، اليوم الأحد، مقتل شخصين وإصابة 16 آخرين، بينهم 3 مصابين بحروق خطيرة، إثر جنوح قارب صغير يقل على متنه مهاجرين كانوا يحاولون عبور القناة الإنجليزية، على شاطئ في شمال فرنسا.

وقال كريستوف ماركس، الأمين العام لمقاطعة با دو كاليه، للصحفيين، إن القارب الذي يحمل على متنه 82 شخصا، انطلق ليلا من شاطئ هارديلو، الواقع على بعد بضعة كيلومترات جنوب ميناء بولون سور مير، إلا أن عطلا أصاب محركه وبدأ ينجرف.

وتمكنت سفينة تابعة للدرك البحري الفرنسي من إنقاذ 17 شخصا ونقلهم إلى بولون سور مير، بينما جنح القارب وعلى متنه 65 شخصا آخرين.