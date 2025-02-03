قياديان بحماس: الحركة مستعدة لبدء جولة المفاوضات الثانية مع إسرائيل

قال مصدران قياديان في حركة حماس، إنَّها مستعدة للبدء بجولة المفاوضات الثانية مع إسرائيل في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وصرح قيادي في الحركة فضل عدم الكشف عن هويته: «من المقرر أن تبدأ المفاوضات الخاصة بالمرحلة الثانية للمفاوضات اليوم.. حماس أبلغت الوسطاء خلال الاتصالات الجارية واللقاءات التي عقدت مع الوسطاء المصريين الأسبوع الماضي في القاهرة بأننا جاهزون لبدء جولة المفاوضات للمرحلة الثانية».

وأكد مصدر آخر في الحركة: «ننتظر من الوسطاء البدء بجولة المفاوضات، وفد حماس جاهز وملتزمون بتطبيق بنود الاتفاق»، وفق وكالة فرانس برس.

وأوضح القيادي بحماس أن جولة المفاوضات للمرحلة الثانية ستركز على قضايا وقف إطلاق النار الدائم، عدم العودة للحرب والانسحاب العسكري بما في ذلك من محور فيلادلفيا، والاتفاق على المعايير الخاصة بإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين في المرحلة الثانية من الصفقة، مشددا على أن كتائب عز الدين القسام وفصائل المقاومة لديها عدد من كبار الضباط والجنود الأسرى.

ولفت الى أنَّ بنود الاتفاق تتضمن مواصلة إدخال المساعدات الانسانية لقطاع غزة والتي تشمل المساعدات الغذائية والدوائية والإغاثية، 200 ألف خيمة مجهزة، 60 ألف كرفان، مواد لترميم المستشفيات ومحطات المياه، تشغيل المخابز، ادخال الوقود والمعدات الثقيلة لازالة الركام وانتشال الجثث.

وينص اتفاق وقف إطلاق النار، المؤلف من ثلاث مراحل على وقف الأعمال القتالية وانسحاب إسرائيل من المناطق المأهولة. وتمتد المرحلة الأولى ستة أسابيع وتشمل الإفراج عن 33 أسيرًا من غزة (غير التايلانديين) في مقابل نحو 1900 معتقل فلسطيني.