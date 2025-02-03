محافظ كفر الشيخ يفتتح معرض أهلا رمضان في منطقة السوق الحضري

افتتح اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الإثنين، معرض "أهلًا رمضان" في السوق الحضري المطور بشارع صبري القاضي بغرب مدينة كفرالشيخ، وذلك في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال شهر رمضان المبارك، وتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية بأسعار مخفضة تلبية لاحتياجات المواطنين وتخفيف العبء عنهم، بحضور اللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وأحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والمحاسب عادل الهابط، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، والمهندس حاتم عبد الغفار، رئيس الغرفة التجارية بكفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

وتفقد محافظ كفر الشيخ، المعرض الذي يشارك فيه 22 عارضًا للسلع الغذائية والاستهلاكية والمنتجات المتنوعة، مع تخفيضات تتراوح من 15 إلى 35% حتى عيد الفطر المبارك، وذلك بالتعاون مع مديرية التموين، ومباحث التموين، والغرفة التجارية بكفر الشيخ، والشركة العامة لتجارة الجملة، وقطاع مطاحن كفر الشيخ، والهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وشركة الدلتا للسكر، وشركات القطاع الخاص، وذلك في إطار حرص المحافظة على ضمان استقرار الأسعار وتسهيل وصول السلع للمواطنين بجودة وأسعار مناسبة، بهدف تلبية احتياجات الأسر والتخفيف عن البسطاء، ومحاربة الغلاء وضبط الأسعار في الأسواق، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

واستمع محافظ كفر الشيخ، إلى ملاحظات المواطنين بالمعرض حول توافر السلع والمنتجات والتخفيضات، والتي تشمل "ياميش رمضان، والتمور، والمخللات بأنواعها، وقمر الدين، والمشروبات والعصائر، والزيت، والسكر، والأرز، والمكرونة، والأسماك، واللحوم الطازجة، والدواجن المجمدة، والبيض، والمخبوزات، والبقوليات، ومنتجات الألبان، والفواكه، والخضروات، والمنظفات، والعطارة"، وغيرها من السلع المتنوعة.

وأكد محافظ كفر الشيخ، استمرار مبادرة "أسواق اليوم الواحد" بمراكز المحافظة، بالتزامن مع افتتاح معارض "أهلًا رمضان"، والتوسع في إقامة منافذ السلع، كما سيتم تسيير سيارات ثلاجات كمنافذ متحركة للوصول إلى القرى، بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، مع التركيز على القرى الأكثر احتياجًا.

وكلف محافظ كفرالشيخ، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية والمطاعم ومحلات الجزارة وغيرها، بالتعاون مع مباحث التموين ومديرية الصحة ومديرية التموين والطب البيطري وكافة الجهات المعنية، موجهًا رؤساء المراكز والمدن بمتابعة أسواق اليوم الواحد ومعارض أهلًا رمضان بهدف محاربة الغلاء والتصدي لوسائل الاحتكار، وضبط أسعار السلع الغذائية الاستراتيجية والمنتجات لضمان تحقيق أقصى استفادة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم.