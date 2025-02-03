 حكومة غزة تناشد توفير المأوى للنازحين الذين فقدوا منازلهم - بوابة الشروق
الإثنين 3 فبراير 2025 1:49 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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حكومة غزة تناشد توفير المأوى للنازحين الذين فقدوا منازلهم


نشر في: الإثنين 3 فبراير 2025 - 12:38 م | آخر تحديث: الإثنين 3 فبراير 2025 - 12:38 م

أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، على الحاجة الملحّة والعاجلة لتوفير المأوى للنازحين الذين فقدوا منازلهم بفعل العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني.

وقال في بيان عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الاثنين: «إن توفير المأوى بات مسألة إنسانية مُلحّة لا تحتمل التأجيل، وهو الاحتياج الأكثر إلحاحًا في هذه المرحلة، لضمان الحدّ الأدنى من الكرامة والحماية لآلاف الأسر التي تفترش العراء في ظل أجواء الشتاء القاسية».

وطالب الضامنون والمجتمع الدولي والوسطاء بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لفتح المعابر، وإدخال المواد الإيوائية بشكل فوري وعاجل.

وارتكبت إسرائيل بدعم أمريكي، بين 7 أكتوبر 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 159 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

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