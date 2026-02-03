أعلن معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته السابعة والخمسين، في ختام فعالياته، إطلاق جوائز جديدة تُقدَّم لأول مرة تحت اسم «جائزة التميز» ضمن أنشطة المعرض، وتبلغ قيمتها الإجمالية مليوني جنيه مصري.

وتُعد «جائزة التميز» خطوة غير مسبوقة في تاريخ المعرض، حيث تُقدَّم برعاية عدد من الجهات الراعية، في إطار دعم الإبداع الثقافي وتشجيع الإنتاج الفكري في مجالات متعددة.

ومن المقرر تقسيم قيمة الجائزة على عدة فئات، بما يتيح تكريم عدد أكبر من المبدعين والفاعلين في مجالات النشر والكتابة والصناعات الثقافية، على أن يتم الإعلان عن تفاصيل الفئات وشروط الترشح خلال فعاليات المعرض.

وتأتي هذه الخطوة في سياق سعي معرض القاهرة الدولي للكتاب إلى تعزيز دوره كمنصة داعمة للثقافة والإبداع، وتوسيع نطاق الحوافز المقدمة للمبدعين، بما يواكب مكانته كأحد أكبر المعارض الثقافية في المنطقة.