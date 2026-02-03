وزير الثقافة: أكاديمية روما من أهم أذرع القوة الناعمة المصرية في الخارج.. والمرحلة المقبلة تتطلب رؤية جديدة وشراكات دولية موسعة



أصدر الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، قرارا بتعيين الدكتورة رشا صالح مديرا للأكاديمية المصرية للفنون في روما، لمدة عام؛ وذلك عقب تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على ترشيحها لإدارة الأكاديمية.

والتقى وزير الثقافة بالدكتورة رشا صالح، بعد صدور القرار، وناقش خلال اللقاء أبرز التوجيهات وتكليفات العمل الخاصة بخطة عمل الأكاديمية خلال الفترة المقبلة، وضرورة البدء الفوري في عقد شراكات مع المؤسسات والاتحادات الدولية والمراكز الثقافية المتخصصة، لتعزيز الحضور الثقافي والفني المصري دوليا.

وتناول اللقاء العمل سًبل تعزيز التعاون مع المؤسسات التعليمية والكليات الفنية لتبني المواهب وموفدي جوائز الإبداع، وإقامة برامج تبادلية ومعارض فنية في مجالات الفنون التشكيلية والبصرية والعروض المسرحية والآداب والترجمة من العربية وإلى اللغات المختلفة، إلى جانب التعاون المكثف مع مختلف قطاعات الوزارة، بما يسهم في استعادة دور الأكاديمية كمنصة مصرية ومنارة للفنون.

القوة الناعمة

وأكد وزير الثقافة أن الأكاديمية المصرية للفنون في روما تُعد إحدى أهم أذرع القوة الناعمة المصرية في الخارج، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تكثيف الفعاليات الفنية والثقافية التي تعكس ثراء وتنوع الإبداع المصري، وتعزز من حضور مصر الثقافي دوليا.

وأوضح الوزير أن خطة العمل خلال المرحلة المقبلة ترتكز على تطوير المحتوى الفني والثقافي المقدم، والانفتاح على التيارات الفنية المعاصرة، وتفعيل الشراكات مع المؤسسات الثقافية والفنية الإيطالية والدولية، بما يسهم في تعزيز الحضور الثقافي المصري بالخارج.

كما أشار إلى أهمية توسيع مجالات التعاون مع المؤسسات الثقافية والفنية الإيطالية والأوروبية، بما يدعم الحوار الثقافي ويُعمّق التبادل الإبداعي بين مصر ومحيطها الدولي.

ووجه وزير الثقافة الشكر للدكتورة رانيا يحيى على ما بذلته من جهد خلال فترة توليها إدارة الأكاديمية، وخاصةً فترة تسيير الأعمال.

دعم الفنانين

ومن جانبها، أعربت الدكتورة رشا صالح عن اعتزازها بثقة وزير الثقافة، مؤكدة أن الأكاديمية المصرية للفنون في روما تمثل منبرا هاما لتعريف العالم بالإبداع المصري في مختلف مجالاته.

كما أكدت أن برنامجها يرتكز على دعم الفنانين المصريين، وإتاحة مساحات للتبادل الثقافي والحوار الإبداعي، بما يرسخ دور الأكاديمية كجسر للتواصل الحضاري بين مصر وأوروبا.

سيرة ومسيرة

وشغلت الدكتورة رشا صالح منصب مدير المركز القومي للترجمة في أغسطس 2025، وهي أستاذ الأدب المقارن والنقد الأدبي بقسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة حلوان.

وحصلت على درجة الدكتوراه من جامعة السوربون – باريس، وشغلت عددا من المناصب، من بينها: مدير مركز اللغات للأغراض المتخصصة بجامعة حلوان، ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ثم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

كما تولت رئاسة تحرير سلسلة "الأدب العالمي للطفل والناشئة" الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، وهي عضو بهيئة تحرير مجلة "فصول"، وعضو بلجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة، ولها عدد من الأبحاث والمشاركات النقدية، بالإضافة إلى ترجمات، من بينها: "وجبة المساء"، و"خليل مطران.. سيرة ومسيرة" من الفرنسية إلى العربية، و"جيفارا القارة السوداء: قصة للأطفال" من العربية إلى الفرنسية.