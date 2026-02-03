رئيس اتحاد الناشرين العرب: الدورة الـ57 لمعرض القاهرة للكتاب تشهد نشاطا عربيا واسعا

قال محمد رشاد، رئيس اتحاد الناشرين العرب ومؤسس الدار المصرية اللبنانية، إن مشاركة الدار المصرية اللبنانية في الدورة الـ57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب كانت متميزة، مشيرًا إلى احتفال الدار منذ أيام قليلة بمرور 40 عامًا على تأسيسها وسط أجواء المعرض.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، أن مشاركته في معرض القاهرة للكتاب تمتد منذ السبعينات، منذ إقامته في "الجزيرة" بالزمالك، مؤكدًا أن الدورة الحالية شهدت حضورًا جماهيريًا أكبر مقارنة بالعام الماضي.

وأوضح رشاد أن الدورة الحالية تميزت بتنوع المشاركين، حيث ارتفع عدد الناشرين العرب المشاركين إلى 276 ناشرًا مباشرًا مقابل 250 ناشرًا في الدورة السابقة. وأشار إلى أن دورة هذا العام قدمت تجربة جديدة غير تقليدية من خلال اختيار ضيف الشرف، رومانيا، ما أتاح فرصة للتعرف على ثقافة وفن وإبداع هذه الدولة.

وأضاف أن المعرض شهد تنوعًا واسعًا في الأنشطة الثقافية والورش والندوات، كما شهد نشاطًا مكثفًا لاتحاد الناشرين العرب، شمل الجمعية العمومية وانتخابات مجلس إدارة جديد، بالإضافة إلى اجتماعات مشتركة مع الاتحاد الدولي للناشرين بحضور رئيسة الاتحاد الدولي.

وأشار رشاد إلى ظاهرة مهمة في المعرض، تتمثل في الإقبال الكبير للشباب على القراءة، مؤكدًا أن ذلك ينفي الشائعات حول ضعف اهتمام الشباب بالكتب وأن الكتاب الورقي انتهى، مؤكدًا أن الواقع يظهر العكس تمامًا.