المتحدث باسم الصحة الإيرانية: جميع مستشفيات البلاد على أهبة الاستعداد

أفاد المتحدث باسم وزارة الصحة والتعليم الطبي الإيراني حسين كرمانبور، بأن جميع مستشفيات البلاد على أهبة الاستعداد، في إشارة إلى الانفجارات التي دوت في طهران.

وقال كرمانبور: بعد سماع أصوات الانفجارات في طهران هرعت سيارات الإسعاف وفرق الإنقاذ إلى أماكن الانفجارات لتقديم المساعدة، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وأضاف كرمانبور في حديث لإرنا، موضحا "أنه وبعد سماع أصوات الانفجارات، توجهت سيارات الإسعاف وفرق الإنقاذ إلى وسط العاصمة طهران لتقديم المساعدة للمتضررين"، مشددا على أن "جميع المستشفيات على أهبة الاستعداد ."

وفيما يتعلق بعدد الجرحى الاحتمالي بفعل هذه الاحداث، قال كرمانبور: إن الأمر مازال قيد المتابعة وحين تتوفر معلومات دقيقة حوله سوف يتم الإعلام عن ذلك.

يُذكر أنه ومنذ بضع الوقت، سمعت أصوات عدة انفجارات شديدة في العاصمة طهران حيث شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من تلك المنطقة.