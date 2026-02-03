 قرقاش: الشرق الأوسط لا يتحمل مواجهة بين واشنطن وطهران.. وإيران بحاجة لاتفاق نووي - بوابة الشروق
الثلاثاء 3 فبراير 2026 10:08 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد أزمة إمام عاشور.. ما تقييمك لعقوبة الأهلي؟
النتـائـج تصويت

قرقاش: الشرق الأوسط لا يتحمل مواجهة بين واشنطن وطهران.. وإيران بحاجة لاتفاق نووي

دبي- أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 3 فبراير 2026 - 9:44 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 3 فبراير 2026 - 9:44 ص

قال أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، إن منطقة الشرق الأوسط لا تتحمل مواجهة جديدة بين الولايات المتحدة وإيران، مشددًا على ضرورة أن تتوصل (طهران) إلى اتفاق نووي مع (واشنطن).

وأضاف قرقاش، خلال جلسة ضمن القمة العالمية للحكومات اليوم الثلاثاء، أن "بحث القضايا الرئيسية مثل البرنامج النووي مع إيران أمر ضروري"، مؤكدًا أن إيران بحاجة إلى إعادة بناء اقتصادها.

بدوره، أكد محمد القرقاوي، وزير شئون مجلس الوزراء في دولة الإمارات ورئيس القمة العالمية للحكومات 2026، أن الذكاء الاصطناعي بات شريكا في التفكير، مشيرا إلى أنه سيعمل مع العقل البشري لا بدلا عنه.

وأوضح القرقاوي، خلال كلمته في افتتاح القمة العالمية للحكومات المنعقدة في دبي، أن العالم يقف اليوم أمام مرحلة مفصلية غير مسبوقة في تاريخ البشرية، لا تتعلق بتغيرات صناعية أو تكنولوجية فقط، بل بإعادة تعريف قدرات الإنسان نفسه، مشددا على أن أخطر ما قد يحدث ليس تأخر الحكومات عن التكنولوجيا، بل تأخرها عن الإنسان.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك