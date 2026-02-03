سوريا : تقدم إيجابي في تنفيذ الاتفاق مع «قسد» منذ اليوم الأول

قال الباحث الاستراتيجي في وزارة الخارجية عبيدة غضبان إن عملية تنفيذ الاتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد" تسير بشكل إيجابي في يومها الأول.

وفي تصريحات لتلفزيون سوريا، قال غضبان إن هناك رغبة مشتركة في تنفيذ الاتفاق المبرم مع "قسد"، مشدداً على أن الأمل معقود على أن تتم عملية دمج "قسد" من خلال بناء الثقة وليس بممارسة الضغوط.

في الوقت ذاته ، أوضح غضبان أن المجلس الوطني الكردي أجرى زيارة إلى دمشق اليوم، حيث أكد على الأمل في إنهاء حالة التهميش التي تعرضت لها منطقة الجزيرة.

كان مصدر حكومي سوري،قد صرح في يناير الماضي قائلا : "تم الاتفاق على وقف إطلاق النار بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية بموجب اتفاق شامل، يتضمن التفاهم على عملية دمج متسلسلة للقوات العسكرية والإدارية بين الجانبين".

وأكدت قوات قسد التوصل إلى الاتفاق في بيان صادر عن مركزها الإعلامي.

كان الرئيس السوري أحمد الشرع، قد اصدر في 16يناير الماضي مرسوماً يؤكد أن المواطنين السوريين الكرد جزء أساسي وأصيل من الشعب السوري ، وتلتزم الدولة بحماية التنوع الثقافي واللغوي، وتضمن حق المواطنين الكرد في إحياء تراثهم وفنونهم وتطوير لغتهم الأم في إطار السيادة الوطنية".