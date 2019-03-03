استطلاع: أزمة الديزل ولوائح حماية المناخ تمثل كبرى التحديات أمام صناعة السيارات بألمانيا

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كشف استطلاع ألماني حديث أن مدراء شركات السيارات الألمانية، يرون أن أزمة الديزل وتشديد لوائح حماية المناح والتحول نحو السيارات الكهربائية تمثل كبرى التحديات بالنسبة لشركاتهم.

وأوضح الاستطلاع، الذي أجرته مؤسسة "برايس ووترهاوس كوبرز" (بي دابليو سي) للاستشارات الاستراتيجية، أن 75 بالمئة من المدراء الذين شملهم الاستطلاع قالوا إن أزمة الديزل سوف تسفر عن تأثيرات كبيرة على شركاتهم خلال العام الجاري، وذكر 70 بالمئة أن اللوائح المتعلقة بتغير المناخ سيكون لها تأثيرات أيضا.

وتلى أزمة الديزل ولوائح تغير المناخ ،عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" والنزاع التجاري بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، بحسب الاستطلاع.

وكانت مؤسسة "بي دابليو سي" قد أجرت الاستطلاع على 203 شخصية قيادية بشركات السيارات وكبار الموردين والموزعين.

وأظهر الاستطلاع أيضا أن ضعف سوق السيارات الصيني بصفة خاصة يسبب قلقا لقطاع السيارات بألمانيا؛ حيث تراجع الطلب هناك خلال العام الماضي بشكل واضح.

وذكر 40 بالمئة من مدراء شركات السيارات ،المشاركين في الاستطلاع ،أن هذا التراجع يعني بالنسبة لشركاتهم خسائر في الإيرادات بنسبة تزيد على 10 بالمئة.

وأوضح 77 بالمئة من مدراء شركات السيارات بألمانيا أنه يتم مواجهة ضغط هائل للابتكار فيما يتعلق بتطوير تقنيات للبطاريات في ظل التحول الحالي نحو السيارات الكهربائية.

وذكرت 48 بالمئة فقط من شركات قطاع السيارات، أي أقل من نصفه، أنها تشعر بأنها متأهبة بشكل جيد لمستقبل هذا المجال.