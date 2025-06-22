الحرس الثوري الإيراني يكشف عن بنك أهداف الموجة الـ20 من عملية الوعد الصادق 3

أعلن الحرس الثوري الإيراني، عن بنك أهداف الموجة العشرين من عملية «الوعد الصادق 3»، والتي تم تنفيذها فجر اليوم.

وبحسب ما نشرته وكالة «مهر» للأنباء، قال الحرس الثوري في بيان، إن الموجة الـ20 تمت باستخدام صواريخ بعيدة المدى بالوقود الجامد والسائل، وباستخدام تكتيكات جديدة لاختراق أنظمة دفاع العدو الإسرائيلي.

وأشار إلى استهداف الموجة المراكز التالية: مطار بن جوريون، ومركز الأبحاث البيولوجية الإسرائيلي، وقواعد دعم وإمداد ومراكز قيادة وتحكم إسرائيلي.

وانطلقت في وقت سابق، الموجة 20 من عملية «الوعد الصادق 3» ضد العدوان الإسرائيلي، باستخدام الصواريخ، ردًا على استهدف واشنطن للمنشآت النووية الإيرانية.

وشنّ الحرس الثوري الإسلامي موجة جديدة من الهجمات على أهداف عسكرية ومراكز صناعية تابعة للصناعة العسكرية الإسرائيلية.

وأصابت الصواريخ إيرانية 10 مواقع مختلفة على الأقل، دون إطلاق صفارات الإنذار.

ووفقًا لبيان الحرس الثوري، فإنّ هناك توجهًا متزايدًا لعمليات صاروخية موجهة نحو التأثير ضد الأهداف العسكرية والصناعات العسكرية.

وشنت الولايات المتحدة، السبت، ضربة جوية على 3 منشآت نووية إيرانية، مستخدمة قاذفات شبحية وقنابل خارقة للتحصينات، بهدف دعم إسرائيل في الحرب التي شنتها على إيران، منذ 13 يونيو الجاري، وشلّ قدرة طهران على تخصيب اليورانيوم.

واستهدفت الضربات الجوية الأمريكية، 3 منشآت نووية محورية في برنامج إيران النووي، هي: «فوردو»، و«نطنز»، و«مجمع أصفهان»، وتمثل هذه المواقع مراحل متقدمة في دورة الوقود النووي الإيراني، بدءاً من تحويل اليورانيوم الخام، مروراً بتخصيبه، وانتهاءً بإنتاج الوقود والمكونات التقنية لمفاعلات الأبحاث.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في أعقاب الضربات، القضاء على قدرات تخصيب اليورانيوم الإيرانية، محذراً طهران من القيام بـ«رد انتقامي»، فيما قالت طهران إن الأضرار التي لحقت بمنشآتها النووية، نتيجة الضربات «محدودة»، نافية أي مؤشرات على حدوث تسرب إشعاعي.