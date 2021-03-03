 العراق: القبض على 63 إرهابيا في عمليات أمنية بـ3 محافظات - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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العراق: القبض على 63 إرهابيا في عمليات أمنية بـ3 محافظات

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 3 مارس 2021 - 9:04 م | آخر تحديث: الأربعاء 3 مارس 2021 - 9:04 م

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الأربعاء، القبض على 63 إرهابيًا خلال عمليات أمنية تم تنفيذها اليوم.

وذكرت الخلية، في بيان أوردته "السومرية نيوز"، أن قوة من المقر المتقدم للعمليات المشتركة كركوك قامت بعملية استباقية في المناطق ضمن قاطع المسؤولية القت خلالها القبض على 14 إرهابياً.

وأضافت "أن قوة من قيادة عمليات نينوى نفذت واجبات تفتيش في مناطق متفرقة حيث تم خلالها إلقاء القبض على 21 إرهابيًا، فيما تمكنت قوة من قيادة عمليات ديالي خلال عمليات تفتيش وتطهير ضمن قاطع المسؤولية، إلقاء القبض على 28 إرهابيًا".

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