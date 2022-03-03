سلطات لوجانسك: اغتيال عمدة كريمينايا جريمة حرب بتدبير من كييف

قالت سلطات لوجانسك إنّ "اختطاف فلاديمير ستروك عمدة مدينة كريمينايا واغتياله جريمة حرب"، وأضافت أن "العملية نفّذتها من قبل أشخاص بزي مموه بتدبير من كييف".

ونقلت وكالة الأنباء الروسية "تاس" عن روديون ميروسنيك الناطق باسم لوجانسك عبر "تيليجرام": "قتل النازيون الأوكرانيون رئيس بلدية كريمينايا بدم بارد لمحاولته إبعاد المدينة غير المتأثرة بالدمار العسكري وإنقاذ سكانها من الموت والاضطراب غير الضروري".

وأضاف: "هذه عملية احتجاز رهائن ظاهرة وإعدامه خارج نطاق القضاء من قبل النازيين بتواطؤ ودعم من كييف، جريمة حرب".

وتابع: "ستروك كان شخصا مثيرا للجدل وغامضا، لكن مقتله يعد خروجا نازيا عن القانون لترهيب من يرفضون الخضوع للنازيين وارتهانهم دروعا بشرية".

وبدأت روسيا منذ أسبوع، عملية عسكرية في أوكرانيا، تراها دفاعًا عن أمنها القومي، بينما أثارت العملية غضبًا أوروبيًّا تم التعبير عنه بإصدار عقوبات صارمة على موسكو، وسط مخاوف دولية من وصول الأمر إلى حرب المدن.