رئيس تايوان يزور إسواتيني بعد تعطل رحلته وسط ضغوط من الصين

زار رئيس تايوان لاي تشينج - تي، بشكل غير متوقع الحليف الدبلوماسي إسواتيني، اليوم السبت، معلنا عن الرحلة على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن تعطلت رحلته الأصلية في وقت سابق وسط ضغط صيني.

وكانت زيارته المقررة إلى الحليف الأفريقي في الفترة من 22 حتى 27 أبريل، قد تأجلت بعد أن دفع تدخل صيني سيشل وموريشيوس ومدغشقر إلى أن تسحب بشكل مفاجئ تصاريح التحليق فوق المنطقة للطائرة الرئاسية، طبقا للمكتب الرئاسي في 21 أبريل.

وأكد لاي، اليوم السبت، وصوله في أعقاب ما قال إنه تنسيق دقيق من قبل الفرق الدبلوماسية وفرق الأمن الوطني.

وقال لاي: "على الرغم من تأخرنا بضعة أيام، إلا أنه تم استقبالنا بأحر وأصدق ترحيب من شعب إسواتيني"، مضيفا أنه يأمل في تعزيز العلاقات الثنائية ودعم الشراكات الدولية لتايوان.

وكانت حكومة تايوان، قد أعربت عن قلقها أمس الجمعة بعد ساعات من اتصال هاتفي بين وزيري خارجية الصين وأمريكا، حيث شددت بكين على أن تايوان التي تخضع لحكم ذاتي هي الخطر الأكبر في العلاقات.

وقالت وزارة الشئون الخارجية، في بيان، إن "وزارة الشؤون الخارجية التايوانية قلقة بشأن البيان الصحفي الصادر عن بكين.. الذي وجه مرة أخرى بشكل أحادي الجانب تصريحات تهديد تتعلق بقضية تايوان".

وشدد لاي، على أن حق تايوان "راسخ" في التعامل مع العالم والتعاون من شركاء ذوي التفكير المماثل.

ولفت إلى أن تايوان ستواصل مواجهة الضغوط بتصميم وتلتزم بالإنصاف وترد بعقلانية.

يذكر أن إسواتيني واحدة من بين 12 حليفا دبلوماسيا رسميا متبقيا لتايوان.

وتحظى تايوان، بالحكم الذاتي منذ عام 1949 وتعمل كديمقراطية نابضة بالحياة، في حين تزعم الصين أن الجزيرة جزء من أراضيها ولم تستبعد استخدام القوة لتحقيق إعادة التوحيد.

وعربت وزارة الخارجية الصينية، اليوم، عن عدم رضاها عن وصول لاي إلى إسواتيني، مشددة على أن "مبدأ صين واحدة قاعدة أساسية في العلاقات الدولية منذ أمد طويل".

وحثت بكين، إسواتيني على التوقف عن دعم الانفصاليين الداعين إلى "استقلال تايوان".

وفي مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو أمس الأول الخميس، حث وزير خارجية الصين وانج يي الولايات المتحدة على "اتخاذ الخيارات الصحيحة" حول تايوان للحفاظ على "الاستقرار" بين الدولتين، حسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية.

وتعتبر الصين، تايوان جزءا لايتجزأ من البر الرئيسي، ويتعين إعادتها بالقوة إذا دعت الضرورة لذلك.